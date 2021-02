Life

“The 2Night Show” με εκλεκτούς καλεσμένους την Πέμπτη (εικόνες)

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» την αγαπημένη ηθοποιό Καίτη Κωνσταντίνου, σε μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη.

Οι σπουδές της στη Φιλοσοφική, η εμπειρία της ως καθηγήτρια σε σχολείο, η πορεία της στην υποκριτική, τα επιτυχημένα σήριαλ, το θέατρο και το τρακ επί σκηνής. Τι ρόλο παίζει ο έρωτας στη ζωή της;

Αντέχει τη μοναξιά; Πώς είναι να συνεργάζεται, ξανά, τηλεοπτικά με τον Κώστα Κόκλα, στην «Τούρτα Της Μαμάς», 22 χρόνια μετά τα «Εγκλήματα»; Γιατί τον χαρακτηρίζει «νόμιμο σύζυγό» της;

Καλεσμένη του Γρηγόρη και η ποιήτρια, συγγραφέας και στιχουργός, Ρενέ Στυλιαρά, η οποία κάνει θραύση με τα ρομαντικά στιχάκια που ανεβάζει στο Instagram και υπογράφει ως Ρενέ.

Η Ρενέ εξηγεί πώς πήρε την απόφαση να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά της μέσω των social media, μιλάει για τις χιλιάδες κοινοποιήσεις που κάνουν όσοι την ακολουθούν, ενώ αποκαλύπτει πως πολλά από τα στιχάκια της έχουν γίνει τατουάζ.

Τέλος, αναφέρεται στη φιλία της με τη Super Kiki καθώς και στο βιβλίο που γράφει για την ιστορία της ζωής της, που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Ο μοναδικός Σταμάτης Κραουνάκης συναντά τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2NightShow», μετά από πολλά χρόνια.

Χειμαρρώδης και με αφοπλιστική ειλικρίνεια, μιλά για όλα σε μια κατάθεση ψυχής. Η πολυετής καριέρα του στη μουσική, οι μεγάλες επιτυχίες, οι παταγώδεις αποτυχίες, η πολιτική, ο έρωτας και η έμπνευση εν μέσω καραντίνας. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στη ρήξη του με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και αποκαλύπτει ποια είναι η σχέση τους σήμερα.

Τέλος, μαζί με τους «Prestige The Band» ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του και μας ταξιδεύει με την υπέροχη μουσική του.

