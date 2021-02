Παράξενα

Συνοδός ασθενή έριξε κουτουλιά σε υπάλληλο νοσοκομείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα απίστευτο θέαμα αντίκρισαν όσοι βρίσκονταν στο τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου. Του είπε να φορέσει μάσκα και ποιος είδε τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε..



Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, εν μέσω πανδημίας.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου Γιώργος Χονδροζουμάκης, το απόγευμα της Τετάρτης, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, συνοδός ασθενούς επιτέθηκε ρίχνοντας κουτουλιά σε άνδρα ασφαλείας του νοσοκομείου όταν εκείνος του έκανε παρατήρηση να φορέσει την μάσκα του, η οποία είναι υποχρεωτική.

«Δυστυχώς έχουμε και αυτά», ανέφερε ο κ. Χονδροζουμάκης, ο οποίος συμπλήρωσε πως αμέσως μετά το περιστατικό ο δράστης εξαφανίστηκε.

Ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση θα καταθέσει μήνυση για το εν λόγω περιστατικό.

Πηγή: Creta24