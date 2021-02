Κοινωνία

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Επεισόδια στην Αθήνα (εικόνες)

Ομάδα αγνώστων έριξε πέτρες και μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Απάντησαν με χημικά οι άνδρες των ΜΑΤ.

Ένταση επικράτησε λίγο πριν τη λήξη του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου στο κέντρο της Αθήνας, όταν ομάδα αγνώστων έριξε πέτρες και μία βόμβα μολότωφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν κάνοντας ρίψη χημικών.

Το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας. Οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες με κεντρικό σύνθημα «Όχι στο νομοσχέδιο Κεραμέως, καμία σκέψη για πανεπιστημιακή αστυνομία- διαγραφές πειθαρχικά», συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και πρόκειται να κατευθυνθούν μέχρι τη Βουλή.

Εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, ενώσεις και σωματεία, ενώσεις γονέων και φοιτητικοί σύλλογοι αντιδρούν στο νομοσχέδιο που φέρνει αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ και παρουσία ειδικής αστυνομικής ομάδας στα πανεπιστήμια και σε σειρά άλλων θεμάτων. Παράλληλα, η εκπαιδευτική κοινότητα ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και ζητά τη λειτουργία των σχολείων και των σχολών με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.