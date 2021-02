Life

“Παρουσιάστε!”: ο μικρός και ο μεγάλος Μεζούρης φέρνουν… ταραχή! (εικόνες)

Ακόμη δύο ξεχωριστά επεισόδια της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, που αλλάζει την… αρχή της εβδομάδας μας.

Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, οπλίτες και πολιτικό προσωπικό, μαζί με την «μικρή κοινωνία» στις Αρκουδιές, δίνουν για ακόμη δύο επεισόδια τον καλύτερο τους εαυτό για να χαρίσουν στιγμές γέλιου στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 31

Ο Ταξίαρχος προαναγγέλλει την άφιξη του στρατιώτη Μεζούρη ο οποίος παίρνει μετάθεση στο 12 ΤΥΠ μετά από σκηνικό bullying στο προηγούμενο στρατόπεδο. Κι επειδή δεν έχει καμία όρεξη να έχουν σκάνδαλο στα χέρια τους, ο Ταξίαρχος βάζει χέρι στους διοικητές να έχουν το νου τους στον «νέο». Ο Σκορδάς και η Ναταλία είναι στα μέλια μετά το βράδυ που πέρασαν μαζί. Αλλά η στενοχώρια του Μαργαρώνη μετά την αποχώρηση του πατέρα του περιπλέκει τα πράγματα, και το ζεύγος προσπαθεί να του αποκρύψει τις βραδινές του «περιπτύξεις». Ο Σκορδάς πασχίζει μόνος του να πατάξει το bullying, διοργανώνοντας μαθήματα κατά του εκφοβισμού και απαλλάσσοντας τον νεοσύλλεκτο φαντάρο από αγγαρείες και υπηρεσίες. Οι «παλιοί» όμως που κάνουν όλη την αγγαρεία, αρχίζουν και εκνευρίζονται με τον βολεμένο «νέο» φαντάρο και είναι αποφασισμένοι να αλλάξουν την κατάσταση…

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 32

Ο Σκορδάς ανεβάζει ρυθμούς στην προσπάθειά του να προστατέψει τον φαντάρο Μεζούρη, αλλά τα νεύρα του Γούλα δεν βοηθάνε καθόλου. Οι δύο διοικητές μαθαίνουν ότι ο πατέρας του είναι μεγαλοδικηγόρος και, αν κάποιος αγγίξει έστω και μια τρίχα του παιδιού του, η μήνυση που θα φάει το στρατόπεδο δεν θα έχει προηγούμενο. Η εξαφάνιση όμως του νεοσύλλεκτου φαντάρου βάζει σε νέες περιπέτειες το στρατόπεδο των δύο διοικητών… Ο Έλτον, βέβαιος ότι πέρασε το τεστ υπηκοότητας, νομίζει ότι τώρα έγινε διανοούμενος και ο νεοαποκτηθείς σνομπισμός του σπάει τα νεύρα όλων στης «Μανούλας Σου...». Όταν μάθει ότι τελικά δεν πέρασε το τεστ, χάνει τη γη κάτω απ' τα πόδια του... Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η εμφάνιση του πατέρα του νεοσύλλεκτου φαντάρου, Γεράσιμου Μεζούρη, θα περιπλέξει τα πράγματα ακόμα περισσότερο και θα φέρει νέους πονοκεφάλους για τους δύο διοικητές. Όμως ένα μεγάλο μυστικό αποκαλύπτεται αλλάζοντας τα δεδομένα…

Στον ρόλο του νεοσύλλεκτου Μεζούρη ο Παναγιώτης Λέκκας

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μεζούρη ο Ζανό Ντάνιας

