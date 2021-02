Πολιτική

Γεννηματά στον ΑΝΤ1: ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων

Η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ αναφερόμενη στην πανδημία, δήλωσε αντίθετη με τη λήψη οριζόντιων μέτρων για όλη τη χώρα.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις που έχει λάβει η Κυβέρνηση, είναι αναποτελεσματικά και στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουν ληφθεί με μεγάλη καθυστέρηση.

Όπως είπε η κυρία Γεννηματά, οι επιχειρήσεις χρειάζονται ρευστότητα και στην τελευταία Επιστρεπτέα Προκαταβολή, είδαμε τις μισές από αυτές να «κόβονται». Κάλεσε την Κυβέρνηση, στην επόμενη Επιστρεπτέα Προκαταβολή που έχει εξαγγελθεί να ενισχύσει περισσότερες επιχειρήσεις και μάλιστα το 70% των χρημάτων αυτών να είναι επιδότηση και μόνο το 30% δάνειο.

Παράλληλα πρότεινε και μια σειρά άλλων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων, όπως γενναία ρύθμιση των χρεών που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας με τουλάχιστον 120 δόσεις, αφαίρεση προστίμων και προσαυξήσεων, αλλά και «κούρεμα» της οφειλής για όσους είναι συνεπείς στην αποπληρωμή των δόσεων, ζήτησε πάγωμα των πλειστηριασμών με νομοθετική ρύθμιση, επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στο 100% για να μην εκτιναχθεί η ανεργία και κάλυψη του μισθού όσων βρίσκονται σε αναστολή εργασίας μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ.

Στη συνέχεια και αναφερόμενη στο θέμα της πανδημίας, τόνισε ότι βρισκόμαστε εν όψει ενός τρίτου κύματος και η Κυβέρνηση συμπεριφέρεται όπως στο δεύτερο, απροετοίμαστη και χωρίς σχέδιο όπως είπε. Επανέλαβε ότι αυτό το «βλέποντας και κάνοντας» έχει κόστος τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και στην οικονομία.

Υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να γίνονται περισσότερα διαγνωστικά τεστ και καλύτερη ιχνηλάτηση, ενώ δήλωσε αντίθετη στη λήψη οριζόντιων μέτρων.

Εστίασε δε στο γεγονός ότι τώρα μιλάμε για αύξηση των κρουσμάτων στα σχολεία, αλλά τα σχολεία θα έπρεπε να είχαν ανοίξει με άλλους όρους, καθώς η Κυβέρνηση είχε τον χρόνο να προετοιμαστεί αλλά δεν τον εκμεταλλεύτηκε.

Τέλος επέρριψε ευθύνες στην Κυβέρνηση και για τη μη ενίσχυση του ΕΣΥ, αναρωτώμενη που είναι οι προσλήψεις που είχαν εξαγγελθεί.