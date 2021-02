Οικονομία

Lockdown: τι περιμένει το “ταλαιπωρημένο” εμπόριο

Τα πρόγραμμα για την αγορά που «στενάζει» από χρέη και την ανεργία.

Του Νίκου Ρογκάκου

Με τον φόβο ενός νέου lockdown «ζει» η αγορά την ώρα που οι τζίροι τους τελευταίους μήνες βρίσκονται στο ναδίρ, και η αγορά στενάζει από τα χρέη και την ανεργία και με μόνη βοήθεια να είναι εκείνη του πολυαναμενόμενου προγράμματος επιδότησης των ζημιογόνων επιχειρήσεων, το οποίο όπως άφησε να εννοηθεί ο υπουργός Οικονομικών, θα έχει πολλά παραθυράκια.

Τα αποτελέσματα των στοιχείων της Eurostat για το εμπορίου δείχνουν ότι σε πολλές ή μάλλον στις περισσότερες χώρες, οι επιχειρήσεις- μικρές και μεγάλες- που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, βίωσαν και βιώνουν ένα πρωτοφανές σοκ στον κύκλο εργασιών τους.

Ωστόσο, ο Δεκέμβριος λειτούργησε σωτήρια για όσους έμειναν «ανοικτά»- σε αντίθεση με την ελληνική αγορά- αφού μπόρεσαν να εκμεταλλευθούν τη χριστουγεννιάτικη αγορά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των γαλλικών εμπορικών καταστημάτων, που είδαν το τζίρου του Δεκεμβρίου να αυξάνεται κατά 22,3% σε σύγκριση με το Νοέμβριο. Συνολικά στην Ευρωζώνη, ο δείκτης των λιανικών πωλήσεων πήρε “ανάσα” 2%, με τον τομέα της ένδυσης και υπόδησης να βλέπει αύξηση τζίρου 12,4%.

Η ελληνική αγορά υπέφερε στη διάρκεια της πρώτης καραντίνας, αλλά και στη συνέχεια ουδέποτε συνήλθε με μοναδική εξαίρεση τον Οκτώβριο, όταν δημιουργήθηκαν οι προσδοκίες ότι η κρίση σβήνει. Μετά ήρθε το δεύτερο lockdown. Τα συγκριτικά στοιχεία δείχνουν ανάλογη εικόνα και σε άλλες αγορές π.χ. στην ιταλική και στην ισπανική, ωστόσο σε άλλες χώρες, που ακολούθησαν διαφορετική πολιτική περιορισμών, όπως στη Γαλλία ή στη Γερμανία, η εικόνα είναι παντελώς διαφορετική, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις ίδιες τις επιχειρήσεις αλλά και τις οικονομίες αυτές στο σύνολο τους.

Έχοντας ολοκληρωθεί η καταστροφική χρονιά του 2020, οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου περιμένουν το κάτι παραπάνω για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να κάνουν το επόμενο βήμα. Μετά από 5 κύκλους Επιστρεπτέας Προκαταβολής κι έχοντας πάρει ανάσες από το μερικό κούρεμα των ενοικίων τους (η πλήρης απαλλαγή ισχύει για Ιανουάριο και Φεβρουάριο), τις αναστολές συμβάσεων, το πάγωμα οφειλών και δανειακών υποχρεώσεων, ο κλάδος κάνει τον απολογισμό του και επισημαίνει ότι στη διάρκεια αυτών των μηνών άνοιξαν τρύπες.

Η επιδότηση των πάγιων δαπανών, που στην πραγματικότητα θα καλύψει τη χασούρα του 2020, φαντάζει ως μονόδρομος για το λιανικό εμπόριο και οι πρώτες λεπτομέρειες, που αποκάλυψε στη Βουλή ο Χρήστος Σταϊκούρας, καλλιέργησαν την προσδοκία ότι η περίμετρος θα διευρυμένη, με την εισαγωγή πιο «ελαστικών» όρων.