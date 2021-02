Κόσμος

Βίντεο: Σκότωσε τους γείτονες για το... χιόνι στην αυλή του! (ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

Σε τραγωδία κατέληξε ο διαπληκτισμός μεταξύ γειτόνων. Σοκ προκαλούν οι εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Τρεις νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός διαπληκτισμού γειτόνων στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, με αφορμή την απομάκρυνση του χιονιού από τις αυλές των σπιτιών τους!

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 47χρονος James Spaide άρχισε να καβγαδίζει με ένα ζευγάρι από το διπλανό σπίτι. Ο ίδιος μπήκε στο σπίτι του, πήρε την καραμπίνα και την άδειασε επάνω τους, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο η 48χρονη Lisa και ο 50χρονος James Goy.

Τότε, κάποιοι γείτονες που έσπευσαν να βοηθήσουν το αιμόφυρτο ζευγάρι είδαν τον δράστη να επιστρέφει και να αυτοπυροβολείτε, βάζοντας τέλος και στη δική του ζωή.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του αιματηρού περιστατικού αλλά και όσων είχαν προηγηθεί, ο 47χρονος εμφανιζόταν συχνά εκνευρισμένος με το ζευγάρι, καθώς φτυαρίζοντας το χιόνι από την αυλή τους, το έριχναν στη δική του αυλή.

Ο Spaide ζήτησε από το ζευγάρι να σταματήσει αλλά ο 50χρονος του πέταξε ένα φτυάρι, εξοργίζοντάς τον. Τότε ήταν που ο δράστης βγήκε εκτός εαυτού, άρπαξε το όπλο και επέστρεψε για να τους πυροβολήσει.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας ενός άλλου γείτονα και οι εικόνες προκαλούν σοκ.