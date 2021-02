Κοινωνία

Προμαχώνας: Έδωσαν πλαστά τεστ κορονοϊού για να μπουν στην Ελλάδα

Συλλήψεις για πλαστά μοριακά τεστ του κορονοϊού, από πολίτες τρίτων χωρών που ήθελαν να μπουν στη χώρα μας.

Με πλαστά μοριακά τεστ επιχείρησαν να εισέλθουν στην Ελλάδα, μέσω του τελωνείου του Προμαχώνα Σερρών, τέσσερις Βούλγαροι, που συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο με την αυτόφωρη διαδικασία.

Κατά τους ελέγχους που διενήργησαν αστυνομικοί διαπιστώθηκε ότι επέδειξαν πλαστά έγγραφα μοριακών εξετάσεων (PCR test) που αποτύπωναν ότι είναι αρνητικοί στην Covid-19.

Η πλαστότητα προέκυψε ύστερα από έλεγχο επαλήθευσης σε διαγωνιστικό κέντρο της γειτονικής χώρας, όπου υποτίθεται πως είχε διενεργηθεί η εξέταση. Οι συλληφθέντες -τρεις άνδρες και μία γυναίκα- υποβλήθηκαν ακολούθως σε rapid tests, από τα οποία προέκυψε ότι είναι αρνητικοί στον κορονοϊό.

Να σημειωθεί ότι η επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος από μοριακή εξέταση εντός των τελευταίων 72 ωρών είναι προϋπόθεση για να εισέλθει κάποιος στη χώρα.