Κοινωνία

Καταγγελία μαθήτριας στον ΑΝΤ1 για σεξουαλική παρενόχληση από καθηγητή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σεξουαλική παρενόχληση σε ανήλικους έχει ως δράστες πρόσωπα οικεία στην οικογένεια, σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Μελέτης Εγκλήματος.

Της Φωτεινής Νάσσου

Η Ρένια είναι σήμερα 30 ετών, μια λαμπρή επιστήμονας στον χώρο της υγείας. Στα 17 της όμως έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον μαθηματικό που της έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στην Θεσσαλονίκη



«Έβαζε το χέρι του και με χάιδευε μέσα από το παντελόνι μου δηλαδή και έτριβε το εσώρουχο μου κάθε Σάββατο, μια φορά κιόλας μου ζήτησε να του αλείψω μια κρέμα επειδή πονούσε η πλάτη του και το έκανα, δεν μπορώ να καταλάβω πως το έκανα, δηλαδή με το τωρινό μου μυαλό θα είχα πάει κατευθείαν στην Αστυνομία», τονίζει η Ρένια.

Και αν κάποιοι αναρωτιούνται «Μα τώρα το θυμήθηκε;» βιάζεται να απαντήσει πως δεν το ξέχασε ποτέ: «Ταυτόχρονα μου έδινε και μερικές σφαλιάρες για να με μαλώσει ουσιαστικά που δεν ήμουν καλή στα μαθηματικά. Εγώ κάθε Παρασκευή βράδυ είχα τρομερό άγχος, καταλάβαινα ότι κάτι γίνετε λάθος τελείως όταν αυτός έβαζε το χέρι του αλλά ταυτόχρονα μου κοβόταν η φωνή δεν έλεγα τίποτα».

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Στη συντριπτική πλειονότητα οι δράστες είναι γνωστοί στην οικογένεια (93,0%) και μάλιστα έχουν αναπτύξει σχέσεις φιλίας και εμπιστοσύνης (41,7%).

Ο παιδόφιλος είναι συνήθως άντρας (ποσοστό 98%) και συχνά είναι αξιοσέβαστο και γνωστό μέλος της τοπικής κοινωνίας. Εργάζεται με παιδιά ή σε χώρους που συχνάζουν αυτά, όπως σχολεία, αθλητικά κέντρα, και παιδότοποι. Στοχεύει συνήθως σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας, όταν δηλαδή δεν έχουν ακόμα σεξουαλικές εμπειρίες, αλλά βρίσκονται στη φάση της εξερεύνησης και ανακάλυψης της σεξουαλικότητάς τους. Επιλέγει παιδιά ντροπαλά, συνεσταλμένα και ευάλωτα, που προέρχονται από οικογένειες που οι γονείς εργάζονται σκληρά και λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι.

Η Ρένια πρόσφατα μπόρεσε να εκμυστηρευτεί το βίωμα της στην ξαδέλφη της και με έκπληξη ανακάλυψε πως και η Μαρία είχε πέσει θύμα παρενόχλησης από τον ίδιο καθηγητή που την περίοδο 2007-2008 υπηρετούσε και σε δημόσιο σχολείο: «έβαζε το χέρι του πάνω στο πόδι μου την ώρα που έλυνες την άσκηση, έβαζε το χέρι του μέσα από την μπλούζα μου, εκεί που είναι το εσώρουχο και την ώρα που δίδασκε το είχε εκεί χέρι του ακουμπισμένο. Πολλές φορές μπορεί να με τσιμπούσε πολύ δυνατά και να έλεγα πονάω και μου λέει α, πονάς…»

Τις καταγγελίες ερευνά η ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης.