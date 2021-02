Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Μειώνεται η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων

Σήμα κινδύνου απο την καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Την επιδημιολογική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, αναδεικνύοντας ανησυχητικά στοιχεία, παρουσίασε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου.

Κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης για την εξέλιξη της πανδημίας, όπου μεταξύ άλλων ανακοινώνονται έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της, η κ. Παπαευαγγέλου σημείωσε πως την τελευταία εβδομάδα αυξήθηκε ο μέσος όρος των νέων κρουσμάτων από 625 σε 882.

H καθηγήτρια τόνισε ότι ο «χάρτης ξανακοκκίνησε» και υποστήριξε πως, αν η κατάσταση δεν ελεγχθεί σήμερα, τότε η Ελλάδα θα βρεθεί ξανά σε πολύ δύσκολη θέση.

Μάλιστα, έκανε λόγο για εκθετική αύξηση κρουσμάτων που παρουσιάζεται στους Δήμους Πατρέων και Χαλκιδέων, την οποία χαρακτήρισε ως «ιδιαίτερα ανησυχητική». Έκανε, δε, λόγο για «οικογενειακή διασπορά του ιού» από τους γονείς στα παιδιά, καθώς η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων μειώθηκε στα 43 έτη.

Ανησυχία για Αττική

«Μας ανησυχεί η Αττική. Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων έφτασε τις 8.500 περίπου, μία αύξηση κατά περίπου 60%» τόνισε η κυρία Παπαευαγγέλου, ενώ σημείωσε ότι ανησυχητική είναι η αύξηση των μολύνσεων στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα σε χρονικό διάστημα σύντομο «από τη στιγμή που η πόλη πήρε μια πρώτη ανάσα έναντι του κοροναϊού».

«Έχουμε μπροστά μας μια ανηφόρα. Κάνω έκκληση στην κοινή λογική μας και συστήνω να κάνουμε υπομονή και να τηρήσουμε τα μέτρα» είπε. «Δεν έχει νόημα να βάζουμε ολοένα και περισσότερα μέτρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τηρήσουμε τα ήδη υπάρχοντα», σημείωσε η κ Παπαευαγγέλου.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι κατά τη μαραθώνια συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων δεν υπήρξαν εντάσεις αλλα διεξοδική συζήτηση όλων των δεδομένων.

Η καθηγήτρια σημείωσε πως θα παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία. Συγκεκριμένα, δεν κλείνουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, δηλαδή Δημοτικά και Γυμνάσια.

«Εισηγηθήκαμε να μην τροποποιηθεί η λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα παιδιά δεν οδηγούν την πανδημία, αλλά την ακολουθούν» κατέληξε.

Μαγιορκίνης: Να περιορίσουμε τις κοινωνικές επαφές

Μήνυμα για περιορισμό της κινητικότητας και των κοινωνικών επαφών για την ανάσχεση της πανδημίας, έστειλε ο Γκίκας Μαγιορκίνης.

Ο Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης, στη σημερινή ενημέρωση του υπ. Υγείας για την πορεία της πανδημίας, υπογράμμισε αρχικά πως σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται μια πτωτική τάσης της COVID-19.

Όσον αφορά την Ελλάδα, παρατήρησε πως την τελευταία εβδομάδα υπήρξε αύξηση των ενεργών κρουσμάτων και πίεση στο σύστημα υγείας, ενώ η αποκλιμάκωση στις ΜΕΘ πραγματοποιείται με επιβράδυνση.

Παρατηρείται άνοδος εισαγωγών ως και 50%, ενώ τόσο είναι και η εκτίναξη των κρουσμάτων της Αττικής σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη υπήρξε άνοδος στο 20%, ενώ σημειώθηκε σταθεροποίηση των διαγνώσεων στα άτομα άνω των 65.

«Πρέπει να περιορίσουμε τις κοινωνικές μας επαφές, τις γνωστές κοινωνικές φούσκες» τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης, εξηγώντας πως στόχος μέτρων είναι η εξισορρόπηση της κοινωνικής μετάδοσης και του ανοίγματος των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Ο καθηγητής συμπλήρωσε πως μεγάλο πρόβλημα αποτελούν τα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ είναι ορατή η κόπωση των πολιτών: «μην ξεχνάτε είμαστε όλοι μαζί σε αυτό» διευκρίνισε.

Τέλος, επεσήμανε πως η βρετανική μετάλλαξη του κορονοϊού έχει κατά 20% πιο αυξημένη μεταδοτικότητα και οι υγειονομικές αρχές στη χώρα είναι σε επιφυλακή.