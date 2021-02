Life

“Εμείς οι δύο δεν είπαμε αντίο”: το τραγούδι για την απώλεια γονιών από κορονοϊό (βίντεο)



Ψυχολόγος από τη Δράμα έγραψε τραγούδι για αγαπημένα πρόσωπα που "χάθηκαν" στην πανδημία.

Δύο απώλειες από την Covid-19, ένας ψυχοθεραπευτής και μερικοί στίχοι… Ο Αριστείδης Μωυσιάδης, εκτός από περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι ο κλινικός ψυχολόγος από τη Δράμα, που «έκανε τραγούδι» την τραγική ιστορία ενός καλού του φίλου. «Εμείς οι δύο δεν είπαμε αντίο», λέει το ρεφρέν και οι στίχοι αυτοί εκφράζουν το παράπονο του ανθρώπου που έχασε τους γονείς του με διαφορά τριών ημερών.

«Ήμουν παρών στη δεύτερη κηδεία, της μητέρας του φίλου μου, και μέσα σε έντονη συναισθηματική φόρτιση με βουρκωμένα μάτια, μου είπε ότι δεν πρόλαβε να της πει ούτε ένα "γεια", καθώς είχε να τη δει 35 μέρες, μέχρι που έφεραν τη σορό της, σφραγισμένη σε ένα κουτί. Αυτές οι λέξεις αποτέλεσαν την αφορμή, ώστε αμέσως μόλις επέστρεψα στο σπίτι μου, να γράψω αυτό που ακούσατε, στη μνήμη του Βασίλη και της Μαρίας», δηλώνει ο κ. Μωυσιάδης στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/ Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM».

Ο ίδιος, για περισσότερες από δύο δεκαετίες, έρχεται καθημερινά σε επαφή με τον πόνο και δείχνει τον τρόπο διαχείρισης των συναισθημάτων στους ανθρώπους που ζητούν την επιστημονική του βοήθεια. Τώρα, ήρθε η δική του σειρά να εκφραστεί και το έκανε μέσα από στίχους. «Ως ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής, δεν μπορώ να μένω αμέτοχος συναισθηματικά όταν ακούω τα προβλήματα των ανθρώπων, ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι συμπολίτες μου και πόσω μάλλον όταν ανήκουν στο πολύ στενό μου περιβάλλον», εξηγεί ο κ. Μωυσιάδης.

Όπως τονίζει, για να γράψεις στίχους δε χρειάζεται να είσαι ειδικός, γιατί μπορεί η ίδια η ψυχή να δημιουργήσει τις λέξεις. Αυτό έκανε και ο ίδιος, εκφράζοντας τα δικά του έντονα συναισθήματα, τα οποία "έντυσε" με την κατάλληλη μουσική ο συμπατριώτης του Απόστολος Κεμετζής, ο οποίος ερμηνεύει το τραγούδι. «Ένα από τα ομορφότερα σχόλια που δέχτηκα για το τελικό αποτέλεσμα, είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν αγγίζει απλώς την ψυχή του ακροατή, αλλά ολόκληρο το σώμα απ' άκρη σ' άκρη. Προφανώς αυτό διέγνωσε και ο φίλος μου ο Απόστολος, που μου είπε ότι δεν έχω δικαίωμα να το κρατήσω για τον εαυτό μου, αλλά πρέπει να κυκλοφορήσει για να το ακούσει ο κόσμος», λέει ο ψυχολόγος, που αποκαλύπτει ότι θα ακολουθήσει μία ακόμη σειρά τραγουδιών, μετά από συνεργασία με τον Δραμινό καλλιτέχνη.

Με τους στίχους του ψυχολόγου ταυτίστηκαν δεκάδες άνθρωποι που επικοινώνησαν μαζί του και του είπαν ότι έχασαν επίσης τους αγαπημένους τους λόγω Covid, χωρίς να προλάβουν να τους αποχαιρετήσουν. Τους βαραίνει η σκέψη ότι οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν τις τελευταίες τους μέρες ολομόναχοι. Όσοι όμως δεν ξέρουν την ιστορία πίσω από τις λέξεις, το ερμηνεύουν ως ένα βαθιά ερωτικό τραγούδι. «Στην επιστήμη μου λέμε ότι ένας χωρισμός είναι μισός θάνατος, οπότε και αυτός που χάνει έναν άνθρωπο που αγαπά πολύ, βιώνει επίσης μία απώλεια, άρα ταυτίζεται με το τραγούδι», αναφέρει.