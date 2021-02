Πολιτική

Χρήστος Κέλλας: Επίθεση στο γραφείο του βουλευτή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταδρομική επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Χρήστου Κέλλα. Η αντίδραση του βουλευτή της ΝΔ.

Επίθεση με μπογιές στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστου Κέλλα πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λάρισα.

Άγνωστοι στην είσοδο του γραφείου, πέρα από τις μπογιές, πέταξαν και τρικάκια.

Στη δήλωσή του για το συμβάν ο Χρήστος Κέλλας επισημαίνει τα εξής: «Η σημερινή επίθεση στο πολιτικό μου γραφείο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανάλογων θρασύδειλων επιθέσεων εναντίον μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που στρέφονται ευθέως κατά της Δημοκρατίας. Οι τραμπούκοι έκρυψαν ξανά τα άνανδρα πρόσωπά τους. Δεν μας φοβίζουν, δεν μας τρομοκρατούν! Δεν θα νικήσουν, ούτε αυτοί, ούτε και οι διαχρονικοί πολιτικοί υποστηρικτές τους. Οι μάσκες έπεσαν, κανείς πλέον δεν έχει το δικαίωμα να πει ότι δεν ήξερε ή δεν γνώριζε…



#μαζι_συνεχιζουμε».

Πηγή: Larissanet