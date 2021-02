Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - εμβόλιο: πότε θα πάρουν σειρά οι ευπαθείς ομάδες (βίντεο)

Ποια ηλικιακή ομάδα έχει προτεραιότητα, πώς αλλάζει ή ακυρώνεται το ραντεβού, πώς θα εμβολιαστούν οι πολίτες ηλικίας 60-64 με το εμβόλιο της AstraZeneca. Αναγνωστόπουλος και Βατόπουλος δίνουν απαντήσεις.