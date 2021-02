Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: χάρισε τα παπούτσια του σε μικρούς φανς των αντιπάλων! (βίντεο)

Χάρισε τα παπούτσια του σε δύο αδέλφια, τα οποία φορούσαν φανέλες των Καβαλίερς, τους οποίους με εξαιρετική εμφάνιση νίκησε νωρίτερα η ομάδα του.

Πιο εύκολη ήταν η δεύτερη διαδοχική νίκη των Μπακς μέσα στο Κλίβελαντ. Λίγες ώρες μετά την επικράτηση τους με 123-105, τα «ελάφια» νίκησαν τους Καβαλίερς με 124-99, έχοντας και πάλι κορυφαίο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Ελληνας άσος, οδήγησε την ομάδα του Μιλγουόκι στην δεύτερη σερί εκτός έδρας νίκη, αρχίζοντας εξαιρετικά (σ.σ. οι Μπακς έκαναν το 2 στα 2) το δύσκολο πρόγραμμα με τις έξι διαδοχικές εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Ο Αντετοκούνμπο αγωνίσθηκε σχεδόν 32 λεπτά και τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 11 ριμπάουντ και πέντε ασίστ, ενώ πολύ καλή απόδοση, είχαν για τους νικητές, οι Μίντελντον και Χολιντέϊ με 20 πόντους έκαστος.

Από τους γηπεδούχους, που δεν κατάφεραν να αντιδράσουν απέναντι στην υπεροχή των Μπακς, ξεχώρισαν οι Ντράμοντ (28π), Σέξτον και Γκάρλαντ που πέτυχαν από 17 πόντους.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χάρισε τα υπογεγραμμένα παπούτσια που φόρεσε στο ματσ δε δύο παιδιά. «Αδέρφια είστε», ρώτησε και συμβούλεψε τα παιδιά να «πάρουν από ένα παπούτσι ο καθένας».

Το ιδιαίτερο της υπόθεσης είναι ότι τόσο τα παιδιά, όσο και ο πατέρας τους φορούσαν φανέλες των Καβαλίερς!





Bucks fans or Cavs fans. We do it for you. pic.twitter.com/YMEqcIjdcJ — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 7, 2021