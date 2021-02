Αθλητικά

Θύρα 7: 40 χρόνια πέρασαν από την τραγωδία (εικόνες)

Παρουσία ελάχιστου κόσμου, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας, τιμήθηκε η μνήμη των θυμάτων στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

40 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την τραγωδία της Θύρας 7, όταν 21 φίλαθλοι βρήκαν τον θάνατο μετά το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Φέτος, λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού, δεν στάθηκε δυνατόν να πραγματοποιηθεί το ετήσιο μνημόσυνο παρουσία πλήθους κόσμου.

Στεφάνια και λουλούδια κατέθεσαν, μεταξύ άλλων, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ αδερφοί Αγγελόπουλοι, ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, αλλά και η ΠΑΕ ΑΕΚ.