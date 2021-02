Κόσμος

Μήνυμα Μπάιντεν στο Ιράν για τις κυρώσεις και τα πυρηνικά

Πώς σχολίασε το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων, ώστε να πειστεί η Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι οι κυρώσεις σε βάρος του Ιράν δεν θα αρθούν όσο η Ισλαμική Δημοκρατία δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της όσον αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα, σε συνέντευξή του που θα μεταδοθεί αργότερα σήμερα.

Όταν ρωτήθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS για τη δυνατότητα να αρθούν οι κυρώσεις, ώστε να πειστεί η Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προκειμένου για διασωθεί η συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ο Τζο Μπάιντεν απάντησε ξεκάθαρα "Όχι", σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε την Παρασκευή και θα μεταδοθεί ολόκληρη την Κυριακή.

Στη δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν οι Ιρανοί πρέπει «πρώτα να σταματήσουν να εμπλουτίζουν ουράνιο», ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε με ένα νεύμα του κεφαλιού. Δεν ήταν σαφές τι εννοούσε, καθώς το Ιράν επιτρέπεται να εμπλουτίζει ουράνιο εντός ορισμένων ορίων στο πλαίσιο της διεθνούς συμφωνίας που υπογράφηκε στη Βιέννη το 2015.