Κοινωνία

Αττική: Στη “φάκα” κύκλωμα διακίνησης μεταναστών

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών στην Αττική. Δύο συλλήψεις.

Kύκλωμα διακίνησης μεταναστών που δραστηριοποιείτο στην Αττική και είχε οργανώσει, για την 05.02.2021, τη μεταφορά τριάντα ενός παράτυπων αλλοδαπών από την Ελλάδα με προορισμό την Ιταλία, εξαρθρώθηκε από την περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας.

Συγκεκριμένα, απογευματινές ώρες της 05/02/2021, οι ανωτέρω μετανάστες επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο στο σταθμό Λαρίσης Αττικής, με κατεύθυνση ακτή του Σουνίου, προκειμένου να τους παραλάβει από εκεί ιστιοφόρο σκάφος με σκοπό να τους μεταφέρει στις Ιταλικές Ακτές, έναντι αμοιβής. Στη συνέχεια, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας, εντόπισαν το λεωφορείο, το οποίο αποβίβασε τους μετανάστες, πραγματοποιώντας στάση στην παραλία "ΧΑΡΑΚΑ" Κερατέας.

Κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας, καθώς και του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου, ακινητοποιήθηκαν τριάντα ένας αλλοδαποί, ο οδηγός και ο συνοδηγός του λεωφορείου. Από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν ο 32χρονος οδηγός του λεωφορείου και o 56χρονος συνοδηγός του, που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για απόπειρα παράνομη εισόδου και εξόδου παράτυπων μεταναστών καθώς και οι 31 αλλοδαποί για απόπειρα παράνομης εξόδου από τη χώρα κατά παράβαση του αρ. 83 του Ν. 3386/2005 και του αρ. 42 Π.Κ.

Επίσης, κατασχέθηκε το λεωφορείο ως μέσο μεταφοράς των αλλοδαπών και είναι υπό διερεύνηση σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, η εμπλοκή και ο εντοπισμός πρόσθετων μελών του ανωτέρω οργανωμένου κυκλώματος στην προαναφερόμενη παράνομη διακίνηση.