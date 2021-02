Κόσμος

Πέθανε ο Τζορτζ Σουλτς

Έφυγε από την ζωή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επί Ρίγκαν, Τζορτζ Σουλτς.

Ο Τζορτζ Σουλτς, πρώην υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επί προεδρίας του ρεπουμπλικανού Ρόναλντ Ρίγκαν και μέγας αρχιτέκτονας της αμερικανικής διπλωματίας στο τέλος του Ψυχρού Πολέμου πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 100 ετών, ανακοίνωσε σήμερα το Ινστιτούτο Hoover.

"Ένας από τους δεινότερους τακτικιστές όλων των εποχών, που εργάστηκε με τρεις Αμερικανούς προέδρους, ο Τζορτζ Π. Σουλτς πέθανε στις 6 Φεβρουαρίου", διευκρίνισε στην ιστοσελίδα του αυτό το κέντρο προβληματισμού του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ στην Καλιφόρνια.

"Ο Σουλτς έπαιξε βασικό ρόλο, με τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, για να αλλάξει τον ρου της ιστορίας χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία της διπλωματίας για τον τερματισμό του Ψυχρού Πολέμου", πρόσθεσε αυτό το ινστιτούτο, του οποίου ο πρώην υπουργός ήταν μέλος για περισσότερα από 30 χρόνια.

Ο εκλιπών "είναι ο ένας από τους δύο μόνο Αμερικανούς που κατείχε τέσσερις διαφορετικές θέσεις στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση" ως υπουργός Εξωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και διευθυντής Προϋπολογισμού στον Λευκό Οίκο, υπογράμμισε το Ινστιτούτο Hoover.

Η Κοντολίζα Ράις, επίσης πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ (2005- 2009) επί προεδρίας του ρεπουμπλικανού Τζορτζ Μπους, αποχαιρέτισε έναν "μεγάλο Αμερικανό πολιτικό" και "αληθινό πατριώτη" που "έκανε τον κόσμο καλύτερο".