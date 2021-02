Κόσμος

Απόπειρα πραξικοπήματος στην Αϊτή

Απετράπη απόπειρα πραξικοπήματος στην χώρα. Τι ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

Οι αρχές της Αϊτής απέτρεψαν σήμερα "απόπειρα πραξικοπήματος" εναντίον του προέδρου Ζοβενέλ Μοϊζέ, ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Αυτή η "απόπειρα πραξικοπήματος", σύμφωνα με την έκφραση του υπουργού Δικαιοσύνης Ροκφέλερ Βενσάν, εμπλέκει έναν δικαστή του Ακυρωτικού Δικαστηρίου και μια αξιωματούχο της εθνικής αστυνομίας της Αϊτής, διευκρίνισε από την πλευρά του ο Ζοζέφ Ζουτ, ο πρωθυπουργός της χώρας που έχει βυθιστεί σε κρίση.