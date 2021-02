Κοινωνία

Μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο - Μπλακάουτ σε πολλές περιοχές της Αττικής

Πυρκαγιά ξέσπασε σε Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης του ΑΔΜΗΕ. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμειναν πολλές περιοχές της Αττικής, αλλά και της Πελοποννήσου.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κουμουνδούρου του ΑΔΜΗΕ στον Ασπρόπυργο. Από την Πυροσβεστική ανακοινώθηκε πως στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Η βλάβη που προκλήθηκε στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κουμουνδούρου του ΑΔΜΗΕ προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση πολλών περιοχών στην Αττική και την Πελοπόννησο. Διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, τον Πειραιά, τα δυτικά προάστεια της Αττικής, καθώς και περιοχές των νομών Κορινθίας και Αργολίδας.

Ειδικά συνεργεία ξεκίνησαν άμεσα εργασίες για την αποκατάσταση της ζημιάς στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Στο σημείο μετέβησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης.