Συνταγές

Κοντοσούβλι κοτόπουλο από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζουμερό, μαριναρισμένο κοτόπουλο περασμένο σε ξυλάκια για ένα απολαυστικό γεύμα! Δείτε πώς μπορείτε να το φτιάξετε.