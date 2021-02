Life

Θεματικό πάρκο ζητά αποζημίωση από την Τέιλορ Σουίφτ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θεματικό πάρκο έχει το ίδιο όνομα με το πιο πρόσφατο άλμπουμ της ποπ σταρ.

Αγωγή εναντίον της Τέιλορ Σουίφτ κατατέθηκε από ένα θεματικό πάρκο στη Γιούτα για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων λόγω της χρήσης του ονόματος Evermore.

Το θεματικό πάρκο έχει το ίδιο όνομα με το πιο πρόσφατο άλμπουμ της τραγουδίστριας, το οποίο κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2020.

Οι ιδιοκτήτες του θεματικού πάρκου ισχυρίζονται ότι το άλμπουμ και τα διαφημιστικά προϊόντα της Σουίφτ έχουν μπερδέψει τους επισκέπτες του και επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα στις μηχανές αναζήτησης. Εκτός από την κάλυψη νομικών εξόδων, οι ιδιοκτήτες του πάρκου ζητούν αποζημίωση.

Σύμφωνα με τον διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του πάρκου, οι επισκέπτες ρωτούν «εάν το άλμπουμ Evermore ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του Evermore και της Τέιλορ Σουίφτ ή υπάρχει κάποιου άλλου τύπου σύνδεση».

Στην πραγματικότητα, το θεματικό πάρκο «προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία... στην οποία ερμηνευτές που απεικονίζουν φανταστικούς χαρακτήρες είναι το κύριο αξιοθέατο», σύμφωνα με την επιστολή που έστειλαν οι ιδιοκτήτες του Evermore στην τραγουδίστρια στα μέσα Δεκεμβρίου του 2020.

Στην επιστολή περιγράφεται ότι με το εμπορικό σήμα Evermore έχει ηχογραφηθεί μουσική και πωλούνται προϊόντα στο θεματικό πάρκο.

Σε απάντηση στην αγωγή, οι εκπρόσωποι της Σουίφτ χαρακτήρισαν το θέμα «αβάσιμο… ανούσιο και μάταιο», προσθέτοντας ότι «είναι αδιανόητο πώς υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των πελατών του θεματικού πάρκου και των σχετικών προϊόντων και της μουσικής και των συναφών προϊόντων της κ. Σουίφτ».

Υπογραμμίζουν ακόμη ότι στο Evermore Park πωλούνται «μικρά αυγά δράκου, σήματα αδελφοτήτων» και δεν έχουν καμία σχέση με τα προϊόντα στο website της Τέιλορ Σουίφτ.

Η αγωγή κατατέθηκε στις 2 Φεβρουαρίου στο περιφερειακό δικαστήριο της Γιούτα.