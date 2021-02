Οικονομία

Τα ΕΛΠΕ για τις τεράστιες φλόγες μετά το μπλακ άουτ

Ξεκίνησαν οι ενέργειες αποκατάστασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες ασφάλειας. Πότε αναμένεται η σταδιακή επανεκκίνηση των παραγωγικών μονάδων.

(πηγή εικόνας: twitter/DelgadoSero)

Ανακοίνωση για το μπλακ άουτ που σημειώθηκε την Κυριακή εξέδωσαν τα ΕΛΠΕ, τονίζοντας ότι οι ενέργειες αποκατάστασης ξεκίνησαν ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες ασφάλειας και λειτουργίας των διυλιστηρίων, οι οποίες μέσα από ένα αυστηρό πρόγραμμα ελέγχων θα οδηγήσουν, τις επόμενες ημέρες, σε σταδιακή επανεκκίνηση των παραγωγικών μονάδων.

H ανακοίνωση των ΕΛΠE

"Πολλές περιοχές στη Δυτική Αττική, στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά, αλλά και στην Πελοπόννησο, υπέστησαν ολική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω σοβαρού περιστατικού, το οποίο εκδηλώθηκε στις 11.05 μ.μ. στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κουμουνδούρου, που εξυπηρετεί το εθνικό δίκτυο μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σαν αποτέλεσμα, σημειώθηκε πλήρης διακοπή ηλεκτροδότησης και στις δύο βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στις περιοχές Ασπροπύργου και Ελευσίνας, οι οποίες αναγκάστηκαν να προβούν σε έκτακτη, μη προγραμματισμένη διακοπή της λειτουργίας σημαντικών μονάδων τους.

Όλα τα συστήματα ασφαλείας των διυλιστηρίων τέθηκαν άμεσα και με απόλυτη επιτυχία σε λειτουργία, ενώ η διαχείριση της έκτακτης κατάστασης από το υπεύθυνο προσωπικό των δύο εγκαταστάσεων υπήρξε υποδειγματική. Σαν αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, παρουσιάστηκαν εκτονώσεις καυσαερίων προς τους πυρσούς των δύο διυλιστηρίων, με αύξηση της φλόγας που είναι ορατή από τις γύρω περιοχές. Το συμβάν αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, καθώς προκύπτει ακριβώς για λόγους ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πηγή ανησυχίας.

Παράλληλα, οι ενέργειες αποκατάστασης ξεκίνησαν ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες ασφάλειας και λειτουργίας των διυλιστηρίων, οι οποίες μέσα από ένα αυστηρό πρόγραμμα ελέγχων θα οδηγήσουν, τις επόμενες ημέρες, σε σταδιακή επανεκκίνηση των παραγωγικών μονάδων".