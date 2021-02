Κοινωνία

Σκοτώθηκε παιδί που παρασύρθηκε από μηχανή

Θρήνος για τον 9χρονο που "έσβησε" στην άσφαλτο. Πώς συνέβη το κακό.

Ανείπωτη τραγωδία στην Ζάκυνθο με ένα παιδί να χάνει την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, στην περιοχή του παλιού Νοσοκομείο στα Καμίνια Ζακύνθου, όταν ένα μηχανάκι παρέσυρε ένα 9χρονο παιδί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 9χρονος έπαιζε με την μπάλα του, όταν αυτή βγήκε στο δρόμο κι έτρεξε να την πάρει. Την στιγμή εκείνη ένα μηχανάκι που περνούσε από το σημείο, παρέσυρε το άτυχο παιδί με αποτέλεσμα να το τραυματίσει θανάσιμα.

Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη - χωρίς αποτέλεσμα - να το κρατήσουν στη ζωή.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία Ζακύνθου.

