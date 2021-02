Τεχνολογία - Επιστήμη

Οι χώρες με τα νεότερα και τα πιο γερασμένα αυτοκίνητα στην Ε.Ε.

Θλιβερά είναι τα στοιχεία από την Ελλάδα, καθώς βρίσκεται στην “ουρά” της κατάταξης σε δύο κατηγορίες.

Ο μέσος όρος της ηλικίας των αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στα 11,5 έτη, όπως προκύπτει από στατιστικά στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας πριν από λίγες ημέρες.

Η Λιθουανία, η Εσθονία και η Ρουμανία διαθέτουν τους παλαιότερους στόλους, με οχήματα ηλικίας άνω των 16 ετών, ενώ τα νεότερα αυτοκίνητα βρίσκονται στο Λουξεμβούργο, όπου ο μέσος όρος είναι τα 6,5 χρόνια.

Συγκεκριμένα, στη Λιθουανία ο μέσος όρος είναι 16,8 έτη, στην Εσθονία τα έτη είναι 16,7 και στην Ρουμανία 16,5 έτη. Μια “ανάσα” πιο πίσω βρίσκεται η Ελλάδα, όπου ο μέσος όρος της παλαιότητας των αυτοκινήτων - σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων - είναι τα 16 έτη.

Εκτός από το Λουξεμβούργο, που διαθέτει τον χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που αφορούν το έτος 2019 και ανακοινώθηκαν πριν λίγες ημέρες, η Αυστρία έχει 8,3 έτη και η Ιρλανδία ακολουθεί με 8,4 έτη. Ο μέσος όρος ηλικίας αυτοκινήτων στο Βέλγιο είναι 9,1 έτη, ενώ η Γερμανία που θεωρείται από πολλούς η “χώρα του αυτοκινήτου” έχει 9,6 έτη. Η Γαλλία ξεπερνάει τα 10 έτη (10,2) έτη, με την Ολλανδία να την ακολουθεί με 11 έτη, την Ιταλία με 11,4 έτη, την Ισπανία με 12,7 έτη και την Πορτογαλία με 11,8 έτη.

Η μέση ηλικία ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην ΕΕ είναι 11,6 έτη. Μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων αγορών της ΕΕ, η Ισπανία διαθέτει τον παλαιότερο στόλο φορτηγών (13 έτη), ακολουθούμενη από την Ιταλία (12,6 έτη).

Τα φορτηγά είναι κατά μέσο όρο 13 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ηλικίας άνω των 21 ετών (21,2 έτη), είναι τα ελληνικά φορτηγά που είναι και τα παλαιότερα στην ΕΕ, ενώ τα νεότερα φορτηγά τα έχει η Αυστρία με 6,4 χρόνια.

Η μέση ηλικία των λεωφορείων στους δρόμους της ΕΕ είναι 11,7 έτη. Τα παλαιότερα λεωφορεία βρίσκονται στην Ελλάδα (19,9 χρόνια), ενώ τα νεότερα είναι στην Αυστρία (4,8 χρόνια).