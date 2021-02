Πολιτισμός

Ο Δημήτρης Λιγνάδης στον ΑΝΤ1 για τις φήμες που τον ώθησαν σε παραίτηση (βίντεο)

Προετοιμάζει τη νομική αντεπίθεσή του. Τι λέει για όσους τον έχουν στοχοποιήσει. Η ανακοίνωση του ΔΣ του Εθνικού Θεάτρου.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Θυμωμένος για τα όσα ακούγονται τα τελευταία 24ωρα σε βάρος του, για τις φήμες περί εμπλοκής του ονόματός του σε πιθανές καταγγελίες, ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρης Λιγνάδης δηλώνει στον ΑΝΤ1 πως ετοιμάζει τη νομική αντεπίθεσή του έναντιον εκείνων που θα τολμήσουν να τον στοχοποιήσουν.

«Δεν θα κάνω δημόσια τοποθέτηση. Προς το παρόν! Την υπόθεση την παρακολουθούν οι δικηγόροι μου. Φυσικά θα κινηθώ νομικά, εννοείται. Θα κινηθώ νομικά αν υπάρξει σαφής πρόκληση σε βάρος μου», τόνισε.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο δημοφιλής σκηνοθέτης και ηθοποιός, μέσω του δικηγόρου του , ήδη έχει απευθυνθεί στην Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι με σχόλιά τους αναφέρθηκαν σε βάρος του σκηνοθέτη.

«Υπάρχει ένα όργιο φημών χωρίς να κατονομάζεται κάποιος, αλλά αυτό συνδέεται με τον Δημήτρη Λιγνάδη και σε αυτήν την περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και για αυτόν τον λόγο άλλωστε και προέβη στην παραίτησή του το Σάββατο, με σκοπό να αποσυνδέσει το όνομά του από το Εθνικό Θέατρο, για να μπορέσει να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τον εαυτό του. Αλλά, στην παρούσα φάση, δεν έχει γίνει ο ίδιος λήπτης κάποιας πληροφορίας ή προσκλήσεως από τις αρμόδιες Αρχές για αδικήματα που τον αφορούν. Όταν αυτό συμβεί θα αναλάβει την δέουσα νομική δράση. Και επίσης για οποιαδήποτε δυσφημιστική ανάρτηση αναφέρεται επωνύμως στον κύριο Λιγνάδη, έχουν ήδη γίνει ενέργειες», δήλωσε ο δικηγόρος Νικόλαος Γεωργουλέας.

Από την πλευρά της, η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε στο MEGA πως «Για πολλούς οι καταγγελίες είναι επώνυμες. Για τον κ. Λιγνάδη, μέχρι στιγμής, επώνυμη καταγγελία δεν υπάρχει. Όπως ο ίδιος λέει στην επιστολή του, δεν μπορούσε να αντέξει όλο το κλίμα των φημών που δημιουργούσε έναν κλοιό γύρω από αυτόν και κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί, όπως εκείνος κρίνει, τον εαυτό του».

«Ο αγώνας αυτών των ημερών δεν πήγε χαμένος. Λυπάμαι για ανθρώπους που δεν τίμησαν τη θέση τους», σχολίασε ο πρόεδρος του Σωματείου Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας, σε ανάρτησή του στο Facebook.

Την ίδια ώρα, στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου επικρατεί αναβρασμός, μετά την ανάρτηση σπουδαστών περί περιστατικών, που από φόβο δεν έχουν γίνει γνωστά, με την διευθύντρια όμως της Σχολής να ζητά να εκφραστούν ελεύθερα και επώνυμα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΔΣ του Εθνικού Θεάτρου, υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων πως «Στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν είχε και δεν έχει περιέλθει καμία αναφορά περιστατικού, πολλώ δε μάλλον καταγγελία, στην οποία να κατονομάζεται ή να ενέχεται προσωπικά ο κ. Λιγνάδης κατά τη θητεία του στο Εθνικό Θέατρο ή σε προγενέστερο αυτής χρόνο. Είναι αυτονόητο ότι αν κάτι τέτοιο είχε συμβεί, θα είχαμε σπεύσει να τη διερευνήσουμε, ενεργοποιώντας τις νόμιμες διαδικασίες».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Θεάτρου, οι διαδικτυακές παραστάσεις συνεχίζονται κανονικά, ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού βρίσκεται ήδη σε διαδικασία σύνταξης κώδικα δεοντολογίας , ενώ σε θιασάρχες των οποίων το όνομα θα εμπλέκεται σε σκάνδαλα, η κυρία Μενδώνη δεσμεύτηκε ότι θα σταματούν οι επιχορηγήσεις.