Κόσμος

Θρίλερ με “διπλή προφητεία” του Μπιλ Γκέιτς για την ανθρωπότητα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες είπε ότι μπορούν να είναι οι επόμενες «συμφορές» για το ανθρώπινο είδος και τι ζήτησε από τους ταγούς των κρατών ανά τον πλανήτη.

Ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς έχει μια τεράστια ικανότητα να προβλέπει καταστάσεις που θα γίνουν στο άμεσο μέλλον. Εξαιτίας των γνώσεων, αλλά και των καινοτομιών που επέφερε από τη δεκαετία του ’80 στην παγκόσμια τεχνολογία, πολλοί περιμένουν τις μελλοντικές του προβλέψεις για την ανθρωπότητα.

Ο Μπιλ Γκέιτς είχε προειδοποιήσει από το 2015 ότι μια ενδεχόμενη πανδημία μπορεί να στοιχίσει στην παγκόσμια οικονομία μέχρι και τρία τρισεκατομμύρια και να αφήσει πίσω της ακόμη και δέκα εκατομμύρια νεκρούς.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας επανέρχεται με νέες «προφητείες» για το μέλλον της ανθρωπότητας.

"Η πρώτη είναι η κλιματική αλλαγή. Για κάθε χρόνο, οι θάνατοι από τη συγκεκριμένη αιτία θα ξεπερνούν ακόμη και τον φόρο σε ζωές που έχουμε πληρώσει από την πανδημία του κορονοϊού", τόνισε ο Γκέιτς.

Ο δεύτερος, όπως είπε, είναι μια απειλή για την οποία οι άνθρωποι δεν συνηθίζουν ή φοβούνται να μιλούν.

"Πρόκειται για την βιο-τρομοκρατία. Κάποιος ο οποίος θέλει να προκαλέσει ζημιά δημιουργεί έναν ιό και, στην περίπτωση που αυτό συμβεί, το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο από μια πανδημία που δημιουργήθηκε με φυσικό τρόπο, όπως η σημερινή", υπογράμμισε ο Μπιλ Γκέιτς.