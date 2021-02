Οικονομία

Εστίαση: τι ζητά η αγορά για πλειστηριασμούς και χρέη

Τι ζητούν οι επαγγελματίες του κλάδου, πέρα απο τα μέτρα στήριξης πυο έχουν ληφθεί. Γιατί μιλούν για κίνδυνο "αφανισμού".

Του Νίκου Ρογκάκου

Κουρέματα χρεών και διασφαλίσεις ότι την επόμενη μέρα της έναρξης της κανονικότητας δε θα βρεθούν αντιμέτωποι είτε με εξώσεις είτε με απαιτήσεις υπέρογκων ενοικίων ζητούν οι επιχειρηματίες της εστίασης και όχι μόνο. Στο φόντο μάλιστα των ανακοινώσεων του υπουργείου Οικονομικών, τη Δευτέρα, θεωρούν ότι σαφώς τα μέτρα είναι χρήσιμα αλλά ωστόσο δεν αρκούν και ήδη πολλά μέλη του κλάδου αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του αφανισμού.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης για το νέο πακέτο μέτρων διοργανώθηκε τηλεδιάσκεψη του οικονομικού επιτελείου με τον κλάδο. «Ειδικά για την εστίαση και τους κλάδους που παρέμεναν κλειστοί στα τέλη Ιανουαρίου, το κατώτατο ύψος ενίσχυσης θα ανέρχεται στα 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους, 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 1 έως 5 εργαζόμενους, 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6 έως 20 εργαζόμενους και 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με περισσότερους από 20 εργαζόμενους. Το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, υπό τον όρο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων έως την 31ηΙουλίου 2021» ανέφερε χτες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δίνοντας το εύρος της στήριξης μέσω του εργαλείου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6 για τον κλάδο.

Πάντως πολλοί επιχειρηματίες του κλάδου μπορεί να αναγνωρίζουν ότι ο προϋπολογισμός έχει συγκεκριμένες αντοχές ωστόσο σημειώνουν ότι παρά τις επιστρεπτέες προκαταβολές ο λογαριασμός δε βγαίνει λόγω του παρατεταμένου Lock down. «Πήρα από την Επιστρεπτέα 5 ένα ποσό 4.000 ευρώ που δε φτάνει ούτε για το ρεύμα στα δυο μαγαζιά που διατηρώ» αναφέρει επιχειρηματίας του κλάδου που τονίζει ότι η κατάσταση είναι άκρως οριακή και η ρεαλιστική πιθανότητα για λειτουργία του κλάδου προς το καλοκαίρι οδηγεί στον αφανισμό.

Ουσιαστικά το ζήτημα που τίθεται είναι των λειτουργικών εξόδων σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας κτλ όπου όλοι αναμένουν με ενδιαφέρον το πώς θα καλυφθούν από το νέο εργαλείο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την αποζημίωση παγίων εξόδων. Βέβαια ο ίδιος επιχειρηματίας εκφράζει την αγωνία του για το πώς θα κατανεμηθούν τα ποσά καθώς εκτιμά ότι το ποσό των 500 εκ. που φαίνεται ότι θα διατεθεί είναι ανεπαρκές.

Στο μεταξύ μπορεί όπως έχει αναφέρει το οικονομικό επιτελείο οι τζίροι που δηλώθηκαν στον τελευταίο γύρο Επιστρεπτέας Προκαταβολής να είναι ανεβασμένοι για το 30% του κλάδου της εστίασης, ωστόσο το 70% αντιμετωπίζει θέμα επιβίωσης. Ήδη κι άλλα λουκέτα έχουν εμφανιστεί σε Πλάκα, Γκάζι, Κέντρο Αθήνας αλλά και άλλες περιοχές καθώς οι ιδιοκτήτες βλέπουν ότι δεν αντέχουν.

Επίσης με βάση την κυλιόμενη έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, οι 6 στις 10 επιχειρήσεις στην εστίαση κινδυνεύουν, πλέον, κλείσουν καθώς όσο παρατείνεται η καραντίνα, τόσο δυσκολεύει το άνοιγμα τους, το οποίο κοστίζει 2.000- 3.000 ευρώ για πρώτες ύλες κλπ. Κι αυτό με δεδομένο ότι πλέον ελάχιστοι έχουν την αναγκαία ρευστότητα.

Τηλεδιάσκεψη οικονομικού επιτελείου - estiasigreece

Τηλεδιάσκεψη της estiasigreece πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με το Οικονομικό Επιτελείο παρουσία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, των Υφυπουργών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη και κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, καθώς και του Γενικού Γραμματέα κ. Θάνο Πετραλιά.





Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η estiasigreece στην σχεδόν 2ωρη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, έθεσε ως προτεραιότητα την επόμενη μέρα και τον εξορθολογισμό του κλάδου συμπεριλαμβάνοντας τα παρακάτω:





Μοντέλο οικονομικών πινάκων μη βιωσιμότητας του κλάδου σε κανονικές συνθήκες.

Επιμέρους στρεβλώσεις του τρόπου ενίσχυσης των επιχειρήσεων του κλάδου μέσω του προγράμματος των Επιστρέπτεων Προκαταβολών (αφαιρούνται τα 534.00€ της αναστολής σε εργαζόμενους που απασχολούνται περιστασιακά και έχουν ελάχιστες πραγματικές απολαβές).

Η ενίσχυση των εργαζομένων που ορθά γίνεται ΔΕΝ είναι ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Πολλές μικρές επιχειρήσεις λαμβάνουν λιγότερα ποσά οι ιδιοκτήτες - συνέταιροι όταν δεν απασχολούν προσωπικό και ενισχύονται μέσω του προγράμματος των επιστρεπτέων.

Στο θέμα των μισθώσεων του Αιγιαλού, ανακοινώθηκε πως θα βγει η ΚΥΑ με μειωμένες χρεώσεις λόγω της πανδημίας , μέσα στον Φεβρουάριο και πως θα κατατεθεί νέο σχέδιο νόμου το προσεχές διάστημα.

Στις επαγγελματικές μισθώσεις και στο τεράστιο θέμα που έχει προκύψει με μισθώσεις που λήγουν μέσα στην πανδημία ζητήθηκε η απαγόρευση εξώσεων και παράταση αυτών τουλάχιστον για ένα χρόνο .

Στις νέες εταιρείες θα έχουν πλέον αναφορά σε ενεργό ΚΑΔ στις 04/01/2021 και θα αφορά τόσο τις απαλλαγές ενοικίων όσο και τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές.

Το πρόγραμμα της ενίσχυσης των Παγίων συμφωνήθηκε πως είναι ένα πρόγραμμα σε σωστή κατεύθυνση και δικαιότερο αφού ενισχύει κατά περίπτωση και όχι οριζόντια. Αναμένουμε τις λεπτομέρειες του όπως και τους πόρους που θα είναι συνολικά διαθέσιμοι.

Αποτυπώθηκε η τεράστια επιβάρυνση του ΕΦΚ στον καφέ καθώς και αυτής του 5% κέντρα διασκέδασης.

Η estiasigreece θα συνεχίσει να στοχεύει στον ρεαλισμό και στην ουσία για την διάσωση και τον εξορθολογισμό του κλάδου. #menoumeoloimazi στην πράξη».