Μετρό: Κλείνουν σταθμοί με εντολή της ΕΛΑΣ

Ποιοι σταθμοί του μετρό θα κλείσουν και ποιες ώρες.

(εικόνα αρχείου)

Με νεότερη εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του Μετρό "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" θα κλείσει στις 15.30, ενώ θα παραμείνει ανοικτός ο σταθμός "ΣΥΝΤΑΓΜΑ".

Σύμφωνα με την ίδια εντολή, στο σταθμό του Συντάγματος θα κλείσουν στις 16.00 οι είσοδοι "Αμαλίας" και "Μεγ. Βρετανίας", ενώ θα παραμείνει ανοικτή η κεντρική είσοδος επί της πλατείας.

Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι στις 16:00 θα έκλειναν και οι δύο σταθμοί.