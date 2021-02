Κοινωνία

Διακοπή στα δρομολόγια του Τραμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε, για πόσες ώρες και σε ποιο τμήμα θα διακοπούν τα δρομολόγια του Τραμ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021 θα διακοπούν τα δρομολόγια του Τραμ, στο τμήμα από τη στάση «Μπάτης» έως το ΣΕΦ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα διακοπούν από τις 22:00 έως τη λήξη των δρομολογίων.

«Στο διάστημα αυτό θα υπάρξει διακοπή της ηλεκτροδότησης στη γραμμή του Τραμ προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανέγερση πεζογέφυρας επί της Λ. Ποσειδώνος και στη διασταύρωσή της με την οδό Αφροδίτης στο Π. Φάληρο», επισημαίνεται την ανακοίνωση.