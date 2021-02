Κόσμος

Τσελίκ: Ειρηνική δύναμη ο τουρκικός στρατός στην Κύπρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προκλητικός ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, ενόψει των διερευνητικών επαφών.

Να... ξεπλύνει τον "Αττίλα" επιχειρεί ο εκπρόσωπος του Τ. Ερντογάν σχολιάζοντας τις χτεσινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Κυπριακό.

«Ο τουρκικός στρατός δεν έχει κάνει κατάληψη στην Κύπρο, αντιθέτως, είναι μια ειρηνική δύναμη. Ο τουρκικός στρατός πήγε εκεί για να αποτρέψει τη σφαγή, να αποτρέψει τη γενοκτονία» είπε προκλητικά ο Ομέρ Τσελίκ και πρόσθεσε:

«Βλέπουμε πως κάποιες ομάδες αψηφούν ακόμα τη λογική και παράγουν ρατσιστικές προσεγγίσεις. Οι Τούρκοι στρατιώτες δεν θα αποσυρθούν από εκεί. Οι Ελληνοκύπριοι αρνούνται να μοιραστούν τους φυσικούς πόρους στην Ανατολική Μεσόγειο. Προσπαθούν να πάρουν τα πάντα και να μην δώσουν τίποτα. Διαπραγματεύονται με ξεπερασμένη λογική. Σκοπός τους είναι να σφετεριστούν τους Τουρκοκύπριους».

Αναφορικά με τις διερευνητικές επαφές και τα όσα είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Κύπριο πρόεδρο, ο Ομέρ Τσελίκ έφτασε στο σημείο να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα πρέπει να κάνουν υποδείξεις στην Ελλάδα.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος, του ΑΚΡ, τόνισε πως «προσπαθούμε να δείξουμε ευαισθησία για μία υγιή εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις. Στην αρχή προσπάθησαν να αλλάξουν την ατζέντα των διερευνητικών συνομιλιών. Όλοι πρέπει να αξιολογούν σωστά την ατζέντα. Οι σύμμαχοί μας, μας είπαν πως οι Ευρωπαίοι φίλοι μας, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους στον πρόεδρό μας για τη θετική μας ατζέντα με την Ελλάδα. Η Τουρκία έχει την πιο θετική συμβολή. Οι σύμμαχοι μας πρέπει να κάνουν υποδείξεις στην Ελλάδα».