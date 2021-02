Κοινωνία

Ο Τζαβέντ Ασλάμ αναγνωρίστηκε ως πρόσφυγας στην Ελλάδα

Bρίσκεται στην Ελλάδα τα τελευταία 26 χρόνια. Οι συλλήψεις και τα αίτημα της πακιστανικής κυβέρνησης.

Από την τριμελή Επιτροπή Ασύλου αναγνωρίστηκε πρόσφυγας ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας «Η Ενότητα» στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα τα τελευταία 26 χρόνια.

Ειδικότερα, ο Τζαβέντ Ασλάμ για πρώτη φορά συνελήφθη στις 6 Δεκεμβρίου του 2006, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα της Interpol μετά από αίτημα της πακιστανικής κυβέρνησης σύμφωνα με το οποίο κατηγορείτο για παράνομη μετανάστευση και λαθραία διακίνηση ανθρώπων. Στη συνέχεια η ελληνική Δικαιοσύνη απέρριψε ομόφωνα το αίτημα των πακιστανικών αρχών για την έκδοσή του στο Πακιστάν, με το σκεπτικό ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται και εκζητείται.

Τον Μάιο του 2012, συλλαμβάνεται και πάλι μετά από ένταλμα των πακιστανικών και πάλι Αρχών για την ίδια υπόθεση, αλλά κατέθεσε αίτημα για πολιτικό άσυλο και έγινε δεκτό.