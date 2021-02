Αθλητικά

Κλάτενμπεργκ: Δέχθηκα παρενόχληση ως αρχιδιαιτητής στην Ελλάδα

Αποκαλυπτικός ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΟ, σε άρθρο του σε βρετανική εφημερίδα.

Στο “στόχαστρο” θερμοκέφαλων που τον έχουν παρενοχλήσει μέσω των social media, ισχυρίστηκε πως έχει βρεθεί ο αρχιδιαιτητής στην Ελλάδα ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΟ, Μάρκ Κλάτενμπεργκ.

Ο παλαίμαχος ρέφερι έγραψε άρθρο στη βρετανική εφημερίδα “Daily Mail”, με αφορμή το γεγονός πως ο Άγγλος διεθνής διαιτητής και φίλος του, Μάικ Ντιν, δέχεται απειλές για τη ζωή και την οικογένειά του, για κάποιες από τις τελευταίες αποφάσεις του σε αγώνες του αγγλικού πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, ο Κλάτενμπεργκ έγραψε:

«Ως διαιτητής, οι ύβρεις και οι προσβολές γίνονται ρουτίνα. Συνήθιζα να λαμβάνω γράμματα στο σπίτι μου. Αυτά προορίζονταν “για τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ” και μου τα έστελναν από το ταχυδρομείο νομίζοντας ότι μου κάνουν χάρη που μου τα παραδίδουν. Κάποια από αυτά ήταν πολύ άσχημα και ναι, υπήρχαν και απειλές. “Θα κάνω αυτό κι εκείνο σε εσένα, στη γυναίκα σου και στα παιδιά σου”.

Το ανέφερα φυσικά στην Αστυνομία, αλλά δεδομένης της ανωνυμίας όλων αυτών, κανείς δεν συνελήφθη ή καταδικάστηκε. Αυτό μοιάζει σαν παλιός τρόπος παρενόχλησης κάποιου. Τώρα φυσικά είναι ακόμη πιο εύκολο για όλους αυτούς να φτάσουν πιο κοντά σε απειλές, όπως ανακάλυψε και ο Μάικ Ντιν.

Απλώς σας βρίσκουν – ή ένα μέλος της οικογένειάς σας – στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σας ρίχνουν άθλιες βρισιές και κακίες από έναν απρόσωπο λογαριασμό. Είναι επώδυνο. Είναι τρομακτικό. Το χειρότερο από όλα είναι που το επιτρέπουν οι εταιρείες που χειρίζονται τα social media.

Μπορεί η Premier League να κάνει πολλά για αυτό; Όχι. Η PGMOL; Ούτε. Το Twitter όμως; Ασφαλώς και μπορεί. Απλά το επιτρέπουν.

Εξακολουθώ να δέχομαι παρενόχληση επειδή είμαι επικεφαλής διαιτησίας στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο Μάικ (Ντιν) είναι κάποιος που γνωρίζω περίπου 15 χρόνια. Είναι υπέροχος διαιτητής. Απίστευτα έμπειρος. Δεν μπορούμε να τον… κλωτσάμε για δύο “ανάποδες” κόκκινες κάρτες.

Οι διαιτητές είναι άνθρωποι. Κάνουν λάθη στην ένταση της στιγμής. Έφτιαξα τον εαυτό μου έτσι ώστε να μην με επηρεάζουν αυτά. Αλλά υπάρχει μια γραμμή. Δυστυχώς με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή η γραμμή ξεπερνιέται πολύ συχνά.

Ο Μάικλ Όλιβερ έπρεπε να απομακρύνει την οικογένειά του από το σπίτι τους, μετά το παιχνίδι στο οποίο η Γιουβέντους αποκλείστηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2018. Είναι λάθος, αλλά μέχρι να αποφασίσουν οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να σταματήσουν όλο αυτό, η παρενόχληση που έχει δεχθεί ο Μάικ δεν θα σταματήσει».