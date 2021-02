Οικονομία

ΑΑΔΕ: μισθός και πριμ παραγωγικότητας στο νέο μισθολόγιο

Ποιες αλλαγές στις αποδοχές προβλέπει το Σχέδιο Νόμου του υπουργειου Οικονομικών.

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα προς ψήφιση στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου «Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

Πρόκειται για μία σημαντική μεταρρύθμιση στον Δημόσιο Τομέα, με ένα σύστημα δίκαιο, αντικειμενικό, σύγχρονο, που σέβεται τις προσδοκίες των εργαζομένων και βελτιώνει την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων πολιτών.

Το Νέο Μισθολόγιο βασίζεται στις ευθύνες, τα καθήκοντα, τις συνθήκες εργασίας και την προσδοκώμενη αποτελεσματικότητα κάθε θέσης εργασίας. Παύει να είναι γενικό και απρόσωπο, δηλαδή να καθορίζεται μόνο από τη γενική κατάσταση του υπαλλήλου (έτη υπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο σπουδών).

Το Νέο Μισθολόγιο συντίθεται από δύο επιμέρους απολαβές:

Το ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο διατηρείται ακέραιο, όπως ισχύει σήμερα για το υπόλοιπο Δημόσιο.

Την ειδική μισθολογική απολαβή, η οποία ενσωματώνει και αντικαθιστά την «προσωπική διαφορά» και το τυχόν επίδομα θέσης ευθύνης που λαμβάνουν σήμερα οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ.

Με το Νέο Μισθολόγιο:

Βελτιώνεται το καθεστώς των εργαζομένων στην ΑΑΔΕ, αντιμετωπίζοντας στρεβλώσεις του παρελθόντος.

Το σύνολο των αποδοχών των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ είναι συντάξιμο.

Διασφαλίζεται ότι κανείς υπάλληλος δεν θα λαμβάνει χαμηλότερες πληρωτέες αποδοχές από αυτές που λαμβάνει την προηγούμενη ημέρα της ισχύος του.

Αντιμετωπίζονται δικαιότερα οι πληρωτέες αποδοχές, ανάλογα με τη βαρύτητα των καθηκόντων και ευθυνών του κάθε υπαλλήλου.

Οι νέοι υπάλληλοι, που δεν λαμβάνουν σήμερα την «προσωπική διαφορά», αμείβονται πλέον με μισθό αντίστοιχο με τα καθήκοντά τους, όπως και οι παλαιότεροι συνάδελφοί τους.

Λαμβάνεται μέριμνα, ώστε η μισθολογική ωρίμανση και εξέλιξη (έτη υπηρεσίας, νέοι τίτλοι σπουδών) να είναι πλέον πραγματική και να μην συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά.

Χορηγούνται σημαντικά κίνητρα για θητεία σε υπηρεσίες της παραμεθορίου (λ.χ. χερσαία και θαλάσσια συνοριακά Τελωνεία), υπό τον όρο ελάχιστης και μέγιστης παραμονής σε αυτές.

Θεσμοθετείται κίνητρο επίτευξης στόχων, με συγκεκριμένο πλαίσιο και τρόπο πληρωμής, για ποσοστά επίτευξης στόχων από 95% έως και 110%.

Οι νέες μισθολογικές απολαβές δίνονται σε κάθε υπάλληλο, υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για αξιολόγηση.