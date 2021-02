Life

“Το Καφέ της Χαράς”: Ο μάρτυρας - “φωτιά για την σεξουαλική παρενόχληση (εικόνες)

Ακόμα ένα απολαυστικό επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, "Καφέ της Χαράς" έρχεται στις οθόνες μας, το βράδυ της Παρασκευής.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο

Ο πάτερ Δημήτριος γίνεται μάρτυρας της σεξουαλικής παρενόχλησης του Ιάσoνα προς τη Βάλια. Κι ενώ εκείνη τον ορκίζει να μην αποκαλύψει τίποτε στη μητέρα της, γιατί δεν θέλει να την δει να καταρρακώνεται, ο Δημήτριος θα ζητήσει τη βοήθεια του Περίανδρου. Η Βάλια προκαλεί ερωτικά τον Ιάσονα και του κλείνει ραντεβού το ίδιο βράδυ. Όλα, όμως, είναι μία καλοστημένη παγίδα από τη Χαρά, σε συνεννόηση με την κόρη της και τον Περίανδρο. Παράλληλα, ο Φατσέας βρίσκει επιτέλους δουλειά ως μπίζναμαν! Το μόνο που μένει τώρα, είναι να πείσει την Τασία να γίνουν συνεταιράκια…

