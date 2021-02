Κοινωνία

Lockdown στην Αττική: τα μέτρα για τις τελετές στις εκκλησίες

Τα νέα περιοριστικά μέτρα και ο τρόπος λειτουργίας των εκκλησιών. Πώς θα τελούνται γάμοι, βαφτίσεις και κηδείες.

Σε σκληρό lockdown εισέρχεται από αύριο η Αττική με πρόσθετα περιοριστικά μέτρα που θα ισχύσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς αναφέρθηκε και στον τρόπο λειτουργίας των εκκλησιών.

Σχετικά με τους χώρους λατρείας, η τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, θα γίνεται από θρησκευτικούς λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων.

Σε θρησκευτικές τελετές όπως γάμοι, βαφτίσεις, κηδείες, μνημόσυνα, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού λειτουργού, του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού και έως εννέα ατόμων.