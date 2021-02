Οικονομία

Επιχειρηματίες μαζεύουν “τα κλειδιά της Εστίασης” για να τα παραδώσουν στο Μαξίμου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη η πανελλαδική κινητοποίηση των επιχειρηματιών του κλάδου, με την ονομασία, «ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ».

Πανελλαδική κινητοποίηση πραγματοποιούν οι επιχειρηματίες της εστίασης, καθώς, όπως υποστηρίζουν, το συνεχόμενο lockdown οδηγεί τα καταστήματά τους σε λουκέτο.

Σε πολλές πόλεις της Ελλάδας έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις, στο πλαίσιο της κινητοποίησης «ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», στις οποίες επιχειρηματίες παραδίδουν τα κλειδιά των επιχειρήσεων τους, τα οποία την επόμενη εβδομάδα σκοπεύουν να παραδώσουν στο Μέγαρο Μαξίμου, μαζί με ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται 4 στις 10 επιχειρήσεις του χώρου της Εστίασης, κινδυνεύουν άμεσα με λουκέτο, καθώς τα καταστήματα παραμένουν κλειστά επί 7 μήνες.

Να σημειωθεί ότι στο χώρο της Εστίασης δραστηριοποιούνται περίπου 80.000 επιχειρήσεις με περισσότερους από 350.000 εργαζόμενους.

Αυτό που ζητούν από την Κυβέρνηση είναι μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις τόσο τώρα που είναι κλειστές, όσο και μετά που θα ανοίξουν.

Στην Αθήνα η κινητοποίηση πραγματοποιείται στην πλατεία Συντάγματος και στη Θεσσαλονίκη στην παραλία, όπου συγκεντρώνουν τα κλειδιά μέσα σε μια κατσαρόλα.

Το πρωί, εκπρόσωποι του κλάδου, μίλησαν για τα αιτήματα τους στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα"

ΣΥΡΙΖΑ: οι επαγγελματίες της εκδήλωσης οδηγούνται στην καταστροφή

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του, αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των εκπροσώπων της Εστίασης, αναφέρει τα εξής:

"Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη οδηγεί στην καταστροφή και την εξαθλίωση σχεδόν 500.000 εργαζόμενους και επιχειρηματίες του κλάδου της εστίασης. Σήμερα παραδίδουν τα κλειδιά των καταστημάτων τους, όπως τους ζήτησε αλαζονικά ο Υπουργός Ανάπτυξης. Αντί να τους χλευάζει ο κ. Γεωργιάδης και να απαξιεί ακόμα και να ακούσει τα προβλήματά τους από τα αρμόδια θεσμικά όργανα ο κ. Μητσοτάκης, τους καλούμε έστω και τώρα να πάρουν άμεσα μέτρα, πριν τα πολλαπλασιαστούν τα οριστικά λουκέτα που ήδη ξεκίνησαν και οι στρατιές ανέργων να είναι μη αναστρέψιμη πραγματικότητα:

Να μετατρέψουν το σύνολο της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα ενίσχυση.

Να προχωρήσουν άμεσα σε ρύθμιση του χρέους της πανδημίας προς το Δημόσιο με δόσεις και σημαντικό κούρεμα της βασικής οφειλής, αντίστοιχο με τη ρύθμιση των 120 δόσεων που είχε κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Να μειώσουν το ΦΠΑ στην εστίαση για όσο διαρκεί η κρίση στο 6%.

Να προχωρήσουν σε ειδικό κλαδικό πρόγραμμα ενίσχυσης για την εστίαση, που έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα από τα απανωτά lockdown.

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, οποιαδήποτε αδράνεια και ημίμετρα αποτελούν καταστροφή".

Gallery