Lockdown στην Αττική: τι ισχύει για την Άδεια Ειδικού Σκοπού

Επανέρχεται η άδεια ειδικού σκοπού σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ποιοι το δικαιούνται.

Επανέρχεται η άδεια ειδικού σκοπού με την έναρξη του αυστηρότερου lockdown στην Αττική από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Άδεια ειδικού σκοπού μπορούν να πάρουν οι εργαζόμενοι γονείς λόγω της αναστολής λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων από αύριο. Η άδεια ειδικού σκοπού έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον τριών ημερών, την οποία ακολουθεί στη συνέχεια η χορήγηση μίας ημέρας κανονικής άδειας, σχήμα το οποίο επαναλαμβάνεται κυκλικά για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι τη λήξη του έκτακτου και προσωρινού μέτρου.

Η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού δύναται να γίνει είτε από τον έναν γονέα εξ ολοκλήρου είτε και από τους δύο, εφόσον μοιραστούν μεταξύ τους διαστήματα αυτής, ενώ δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα χρήση της και από τους δύο.

Υπενθυμίζεται πως η άδεια ειδικού σκοπού αφορά σε εργαζόμενους γονείς παιδιών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, όπως επίσης παιδιών που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται εναλλακτικά, εφόσον δεν είναι δυνατή η τηλεργασία, σε 4ήμερα που επαναλαμβάνονται, εκ των οποίων 1 μέρα προέρχεται από την ετήσια άδεια αναψυχής του εργαζόμενου. Πλέον μπορεί να γίνει χρήση της άδειας αναψυχής του 2021 και για αυτό δεν υπάρχει το πρόβλημα του Νοεμβρίου, όταν οι εργαζόμενοι γονείς που είχαν εξαντλήσει τις ημέρες της κανονικής τους άδειας κλήθηκαν να δηλώσουν οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούνταν, όπως παρακολούθησης σχολικής επίδοσης, άδεια λόγω ασθένειας τέκνου, άδεια άνευ αποδοχών κλπ.

Εάν και οι δυο γονείς είναι υπάλληλοι ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα λαμβάνει την ειδική άδεια είτε ο ένας αποκλειστικά είτε την μοιράζονται σε διαφορετικά διαστήματα, υποβάλλοντας υπεύθυνες δηλώσεις στον εργοδότη. Εάν ο ένας είναι μισθωτός και ο άλλος ελεύθερος επαγγελματίας, τότε την άδεια δικαιούται μόνο ο μισθωτός. Αν εργάζεται μόνο ο ένας γονέας, τότε δεν δικαιούται την άδεια, παρά μόνο αν ο άλλος νοσηλεύεται ή νοσεί από κορονοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί και τμηματικά, ενώ δεν την δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς σε επιχειρήσεις που μένουν κλειστές με κρατική εντολή.





Πηγή: capital.gr