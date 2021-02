Πολιτική

Πολιτική κόντρα για πανδημία και συλλαλητήρια

“Φωτιές” άναψε η δήλωση Τσίπρα για το "δέχομαι ρίσκο". Τι είπε για την επίμαχη δήλωση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση του κυβερνητικού εκρποσώπου, Χρήστου Ταραντίλη.

Άγρια κόντρα ξέσπασε μεταξύ του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Χρήστο Ταραντίλη για το "δέχομαι το ρίσκο".

Με παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής επιχείρησε ο κ. Αλέξης Τσίπρας να ανασκευάσει τις εντυπώσεις που προκάλεσε η αναφορά του για την αποδοχή του ρίσκου διασποράς της πανδημίας από τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε την κυβέρνηση για αθλιότητες υποστηρίζοντας ότι οι επίμαχες δηλώσεις του παρερμηνεύτηκαν.

Συγκεκριμένα κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για «γκεμπελίστικη απόπειρα εσκεμμένης αλλαγής των λέξεων της συνέντευξής μου για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι εγώ προσωπικά αναλαμβάνω το ρίσκο της επιδημιολογικής επιδείνωσης από τις διαδηλώσεις φοιτητών και εκπαιδευτικών. Με ρώτησε ο δημοσιογράφος «δέχεστε το ρίσκο» και απάντησα «βεβαίως και το δέχομαι γι'αυτό και ζητώ να αποσυρθεί το νομοσχέδιο καθώς αν επιμείνει η κυβέρνηση θα φέρει την ευθύνη» και πρόσθεσε «είναι άλλο το «δέχομαι» ότι υπάρχει ρίσκο και άλλο το «αναλαμβάνω» το ρίσκο».

Ολοκληρώνοντας την επεξήγηση των όσων ο ίδιος ανέφερε στην χθεσινοβραδινή του συνέντευξη παραδέχθηκε ότι οι συγκεντρώσεις και οι πορείες διαμαρτυρίας εν πέσω πανδημίας «πιθανόν θα επιδεινώσουν της επιδημιολογική κατάσταση της Αθήνας».

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την Παιδεία

Ο κ., Τσίπρας ζήτησε την αναβολή συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας που προκαλεί αντιδράσεις και κινητοποιήσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι νομοθετεί στα μουλωχτά, με πρόσχημα την πανδημία, προκειμένου να αποφύγει τις αντιδράσεις και υποστήριξε πως αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη για ενδεχόμενη αύξηση των κρουσμάτων λόγω των διαδηλώσεων.

«Η δημοκρατία δεν μπαίνει σε καραντίνα», είπε απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα

Ταραντίλης: Από τη στιγμή που δέχεται το ρίσκο, ποια είναι η θέση του για την προγραμματιζόμενη αυριανή συγκέντρωση;

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Τραντίλης,αναφέρει, «O κ. Τσίπρας σήμερα στη Βουλή προσπάθησε να ανασκευάσει τη χθεσινή δήλωσή του, ότι δέχεται το ρίσκο να κολλήσουν κορονοϊό κάποιοι άνθρωποι σε μια συγκέντρωση. Από τη δήλωσή του στη Βουλή προκύπτει σαφώς ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης την έννοια της πολιτικής ευθύνης. Κατά τον κ. Τσίπρα «δέχομαι την ευθύνη» δεν σημαίνει «αναλαμβάνω την ευθύνη». Αφήνουμε τα συμπεράσματα στους πολίτες.

Τον ρωτάμε επίσης ευθέως: Από τη στιγμή που δέχεται το ρίσκο, ποια είναι η θέση του για την προγραμματιζόμενη αυριανή συγκέντρωση; Θα συμμετάσχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή και σε άλλες διαδηλώσεις, τη στιγμή που η κοινωνία δίνει σκληρή μάχη για την ανάσχεση της πανδημίας; Αναμένουμε την απάντησή του».

ΣΥΡΙΖΑ: αντί για συγγνώμη, θράσος από τον κ. Ταραντίλη

Απαντώντας στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωση του «Αντί ο κ. Ταραντίλης να ζητήσει μια συγνώμη για τη χθεσινοβραδινή του αθλιότητα να αλλάξει τις λέξεις στα λεγόμενα του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προκειμένου να τα διαστρεβλώσει, έχει σήμερα το θράσος να επανέρχεται κι από πάνω. Κατανοούμε τον πανικό στον οποίο βρίσκεται. Το κρεσέντο αλαζονείας του κ. Μητσοτάκη με το κορονογλέντι στην Ικαρία και η επιβεβαίωση της παταγώδους αποτυχίας της κυβέρνησης με το νέο σκληρό lockdown, δεν καλύπτονται εύκολα.

Ωστόσο του προτείνουμε να διατηρήσει κάποια προσχήματα σοβαρότητας. Ούτε τα fakenews, ούτε τα ραβασάκια στη δημόσια τηλεόραση, ούτε η διαστρέβλωση θα σώσουν τον Αρχηγό του από την οργή και τη χλεύη της κοινής γνώμης. Όσο για την ευθύνη του επιδημιολογικό ρίσκου για τις διαμαρτυρίες των φοιτητών, αυτή ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση που αρνήθηκε σήμερα να αναστείλει την ψήφιση του νομοσχεδίου για μετά το πέρας του lockdown».

ΚΝΕ: Το “νομοσχέδιο-ζόμπι” Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη θα μείνει στα χαρτιά!

Σε ανακοίνωση της ΚΝΕ, αναφέρονται τα εξής: «Παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να εκμεταλλευτεί με άθλιο τρόπο την πανδημία για να περάσει αντιδραστικά μέτρα και να επιβάλει “σιγή νεκροταφείου” στα Πανεπιστήμια, παρά τα ψέματα, τη συκοφαντία και τις προβοκάτσιες που αξιοποιεί εναντίον των φοιτητών, το απαράδεκτο νομοσχέδιο Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη έχει ήδη καταδικαστεί στη συνείδηση της νέας γενιάς και θα ακυρωθεί στην πράξη! Χιλιάδες φοιτητές, για τρίτη συνεχόμενη βδομάδα, υπερασπίζονται τις σπουδές, τη ζωή και τα δικαιώματά τους. Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα, με όλα τα μέτρα προστασίας, ούτε “ρίσκο” έχουν, ούτε μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μιας ψευδεπίγραφης δικομματικής κόντρας ανάμεσα σε εκείνους που ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση. Η φωνή των φοιτητών -και κάτω από τη μάσκα- ολοένα δυναμώνει και ακούγεται εκκωφαντικά σ’ όλο τον λαό! Η κυβέρνηση, αντί να προχωρά σε προσαγωγές φοιτητών -ανάμεσά τους κι ένα μέλος της ΚΝΕ-, αντί να επιλέγει τον αυταρχισμό και την καταστολή, έστω και την τελευταία ώρα, να αποσύρει το “ζωντανό-νεκρό” νομοσχέδιό της, με το οποίο επιχειρεί να θωρακίσει το Πανεπιστήμιο Α.Ε. το οποίο έχτισαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Άλλωστε, και να ψηφιστεί, θα μείνει στα χαρτιά!»