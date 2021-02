Κόσμος

Βουλευτής αρνείται να φορέσει γραβάτα στο κοινοβούλιο

"Δεν πρόκειται για μια γραβάτα, αλλά για μια πολιτιστική ταυτότητα", σημείωσε ο βουλευτής, ο οποίος θεωρεί την γραβάτα "αποικιακή θηλιά", την ώρα που εγκατέλειπε το κοινοβούλιο.

Το κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας υποχώρησε σήμερα και έδωσε τον λόγο σε Μαορί βουλευτή, από τον οποίο είχε ζητηθεί χθες να αποχωρήσει από την αίθουσα επειδή αρνούνταν να φορέσει γραβάτα, μολονότι ούτε σήμερα φορούσε το αξεσουάρ αυτό, το οποίο χαρακτηρίζει "αποικιακή θηλιά".

Το πρόβλημα αυτό προέκυψε χθες, Τρίτη, όταν ο συνεπικεφαλής αυτός του κόμματος των Μαορί διώχθηκε από το ημικύκλιο διότι δεν ήταν κατάλληλα ενδεδυμένος σε συνεδρίαση για την υποβολή ερωτήσεων.

Ο κ. Γουαϊτίτι, ο οποίος έχει ένα παραδοσιακό τατουάζ των Μαορί σε όλο το πρόσωπο και φοράει μαύρο καουμπόικο καπέλο, επιχειρηματολόγησε ότι φορούσε παραδοσιακή ενδυμασία των Μαορί γι' αυτού του είδους την περίσταση.

Ο πληθυσμός των Μαορί αντιπροσωπεύει περίπου το 15% των 5 εκατομμυρίων κατοίκων της Νέας Ζηλανδίας.

Είναι ο λιγότερο ευνοημένος της χώρας, έχοντας υψηλότερα ποσοστά φτώχειας, ανεργίας και φυλάκισης από αυτά του μέσου όρου του πληθυσμού.

Για πολλούς Μαορί, οι αδικίες αυτές χρονολογούνται από την εποχή κατά την οποία η Νέα Ζηλανδία ήταν βρετανική αποικία.