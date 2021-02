Πολιτική

Lockdown - Χρυσοχοΐδης: Το Πάσχα θα κάνουμε Ανάσταση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Κερδίζουμε τον πόλεμο. Το Πάσχα θα κάνουμε Ανάσταση. Ο εμβολιασμός πάει πολύ καλά. Είμαστε τέταρτοι στην Ευρώπη! Μην ακούτε τι λένε. Όταν είναι η σειρά σας, εμβολιασθείτε!», ήταν το μήνυμα που έστειλε στους πολίτες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και συνέχισε λέγοντας: «Για να κάνετε καλό στον εαυτό σας και να σώσετε συνανθρώπους. Έχουμε ακόμη μάχες να δώσουμε. Στερνές, αλλά μάχες. Κάθε νέος περιορισμός είναι μια τελευταία μάχη. Για να μην χαθεί κανείς. Για να μην επηρεασθεί ο ρυθμός του εμβολιασμού.»

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε επίσης: «Είναι αλήθεια πως δεν αντέχεται να κλείνουμε κάθε τόσο. Σχολεία, δουλειές, ζωές. Είναι πιο αλήθεια, όμως, πως πρέπει να κλείνουμε όταν ο ιός επελαύνει. Γνωρίζουμε ότι αυτή η άμυνα μας φέρνει πιο κοντά στη ζωή. Το γνωρίζουμε γιατί με την πειθαρχία και τα μέτρα έχουμε καταφέρει να έχουμε από τους λιγότερους θανάτους στις στατιστικές της Ευρώπης».

Αναφερόμενος στο “σκληρό” lockdown στην Αττική, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε: «Από αύριο η Αττική δίνει μάχη μέχρι τέλη Φεβρουαρίου. Δίνετε μάχη τηρώντας τα μέτρα. Δίνουμε μάχη, εποπτεύοντας την τήρησή τους. Όλοι μαζί με υπομονή, επιμονή κι ευθύνη. Γιατί ξέρουμε πια πολύ καλά, πως όλα αυτά είναι για να κάνουμε Ανάσταση. Για να είμαστε όλοι εκεί!».