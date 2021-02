Κοινωνία

Lockdown: Τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα στην Αττική

Αναλυτικά τα μέτρα που ισχύον από σήμερα και έως του τέλος του μήνα στην Αττική και τα νησιά. Η αγορά, τα σχολεία και η εργασία.

Σε τροχιά πρόσθετων περιοριστικών μέτρων μπαίνει από σήμερα στις 6 το πρωί και μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου η Περιφέρεια της Αττικής συμπεριλαμβανομένων και όλων των νήσων και της περιοχής της Τροιζηνίας.

Συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής:

Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00-5:00 το πρωί τις καθημερινές και από τις 18:00 τα Σαββατοκύριακα.

Μετακινήσεις με sms για τους 6 λόγους που ισχύουν

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο στους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους.

Δεν απαγορεύονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις για λόγους άσκησης (κωδικός sms 6)

Σχετικά με τις υπερτοπικές μετακινήσεις εκτός περιφέρειας Αττικής, αυτές επιτρέπονται μόνο για τους εξής λόγους και με την επίδειξη των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων:

μετακίνηση από και προς την εργασία

για σοβαρούς λόγους υγείας

προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας

για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

για εφάπαξ μετάβαση φοιτητή / φοιτήτριας ή σπουδαστή/σπουδάστριας από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το Τμήμα / η Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι., η Σχολή Αξιωματικών ή η Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας ή η Σχολή Αξιωματικών ή Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος ή η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ή η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για λόγους σπουδών, ή για εφάπαξ μετάβαση μαθητή/μαθήτριας, εξεταζόμενου / εξεταζόμενης από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα που εδρεύει ο φορέας/εξεταστικό κέντρο για λόγους διεξαγωγής εξετάσεων

για μια και μόνο μετακίνηση με επιστροφή φοιτητή/φοιτήτριας, με τη συνοδεία ενός ακόμη προσώπου, από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή όπου ο/η φοιτητής/τρια φοιτά και μισθώνει το ακίνητο προς τον σκοπό μεταφοράς οικοσκευής μετά από λύση της σύμβασης μίσθωσης της φοιτητικής οικίας, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την έναρξη μετακίνησης προς τον εν λόγω σκοπό

καθώς και για λόγους συγκομιδής αγροτικών προϊόντων και πάντα με τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα.

Λιανικό εμπόριο και υπηρεσίες

Λειτουργούν μόνο:

Kαταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ μίνι μάρκετ, φούρνοι)

Λαϊκές αγορές

Φαρμακεία

Pet Shops

Επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών (αποκλειστικά για την επισκευή συσκευών, την εξόφληση λογαριασμών και την ανανέωση υπολοίπου)

Καταστήματα οπτικών/ακουστικών βαρηκοΐας και καταστήματα περουκών και ποστίς, (κατόπιν ραντεβού)

Τα ανθοπωλεία (ειδικώς για 13-14/2/2021)

Κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης με την μέθοδο των ηλεκτρονικών πωλήσεων (e-shop).

Σε λειτουργία επίσης παραμένουν καθαριστήρια, βενζινάδικα, ΚΤΕΟ και συνεργεία αυτοκινήτων και λαϊκές αγορές.

Τα περίπτερα λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως και η αναστολή παροχής των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής (αποτρίχωση, θεραπεία με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες κλπ), ισχύει και όταν αυτές παρέχονται από ιατρεία και πολυδύναμα ιατρικά κέντρα.

Συνεχίζουν την λειτουργία οι χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, οι δραστηριότητες στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα καθώς και οι κατασκευαστικές εργασίες.

Λειτουργούν κανονικά οι ξενοδοχειακές μονάδες.

Μέτρα λειτουργίας επιχειρήσεων

Σημειώνεται σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας για τις επιχειρήσεις τροφίμων, λαϊκών αγορών, τα Pet Shops, τα καθαριστήρια και τις υπηρεσίες τηλεφωνίας:

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικά): τις καθημερινές από 7:00 π.μ. έως 8:30 μ.μ. και τα Σάββατα από 7:00 π.μ. έως 5:30 μ.μ.

Τις Κυριακές επιτρέπεται η λειτουργία μόνο των παντοπωλείων, ζαχαροπλαστείων, φούρνων κλπ έως τις 5:30 μ.μ. εφόσον ειδικότερες διατάξεις το επιτρέπουν. Τα σουπερ μάρκετ μπορούν να λειτουργούν για την εκτέλεση των ηλεκτρονικών τους παραγγελιών και έως τις 5:30 μ.μ.

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των καταστημάτων: ένα άτομο ανά 25 τ.μ.

Απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των πελατών, κατά την διάρκεια αναμονής στα ταμεία των καταστημάτων.

Λαϊκές αγορές ανοιχτές: με 50% συμμετοχή πωλητών, 3 μέτρα απόσταση μεταξύ των σημείων πώλησης και παράλληλες αγορές.

Μετακίνηση με αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ)», ή με την συμπλήρωση εντύπου βεβαίωσης κίνησης ή με την συμπλήρωση χειρόγραφης βεβαίωσης κίνησης. Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο 13033, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και έγκρισης της μετακίνησης του. Μέγιστη Διάρκεια συναλλαγών: 2 ώρες, κατά τις οποίες ο καταναλωτής δύναται να πραγματοποιεί τις αγορές κλπ.

Τα φαρμακεία και τα πρατήρια υγρών καυσίμων, λειτουργούν με το ωράριο που προβλέπεται από ειδικότερες για αυτά διατάξεις.

Για τα Καταστήματα οπτικών/ακουστικών βαρηκοΐας, καταστήματα πώλησης περουκών και ποστίς και ανθοπωλεία:

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό): τις καθημερινές από 7:00 π.μ. έως 8:30 μ.μ. και τα Σάββατα από 7:00 π.μ. έως 5:30 μ.μ.

Υποχρεωτικός ο εξ αποστάσεως καθορισμός ραντεβού, είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της ψηφιακής εφαρμογής e-Καταναλωτής.

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των καταστημάτων: ένα άτομο ανά 25 τ.μ.

Απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των πελατών, κατά την διάρκεια αναμονής στα ταμεία των καταστημάτων.

Ειδικώς για την 13η και 14η Φεβρουαρίου, τα ανθοπωλεία μπορούν να λειτουργήσουν με τις μεθόδους παράδοση εκτός (click away) και για αγορά με ραντεβού εντός (click inside), με ωράριο λειτουργίας από 9:00 π.μ. έως 5:30 μ.μ. και τηρουμένης της αναλογίας 1 ατόμου ανά 25 τ.μ.

Μετακίνηση με αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ)», ή με το έντυπο-βεβαίωση κίνησης ή με χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης.

Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο 13033, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και έγκρισης της μετακίνησης του.

Μέγιστη Διάρκεια συναλλαγών: 2 ώρες, κατά τις οποίες ο καταναλωτής δύναται να πραγματοποιεί τις αγορές κ.λ.π.

Ειδικές απαιτήσεις για ΚΤΕΟ και συνεργεία οχημάτων:

Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνον κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.

- Οι επιχειρήσεις, υποχρεούνται ημερησίως κατά την έναρξη λειτουργίας τους, να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα, από τα οποία εξαιρούνται οι έκτακτες επισκέψεις στα συνεργεία αυτοκίνητων.

Μέγιστος αριθμός ατόμων σε αναμονή: εννέα (9) άτομα.

Ωράριο λειτουργίας καθημερινές έως τις 08:30 μ.μ. και Σάββατα έως τις 5:30 μ.μ.

Οι επιχειρήσεις εστίασης, συνεχίζουν να λειτουργούν με τις μεθόδους take away, drive-through και delivery μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών, χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων αυτών.

Από την αναστολή λειτουργίας εξαιρούνται εστιατόρια, αναψυκτήρια και καφέ που λειτουργούν εντός ξενοδοχείων, εφόσον εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες σε αυτά.

Η αναστολη? παροχη?ς των υπηρεσιω?ν προσωπικη?ς υγιεινη?ς (αποτρι?χωση, θεραπει?α με υπεριω?δεις και υπε?ρυθρες ακτι?νες κλπ), ισχυ?ει και ο?ταν αυτε?ς παρε?χονται απο? ιατρει?α και πολυδυ?ναμα ιατρικα? κε?ντρα.

Σχετικά με την εκπαίδευση, προβλέπεται τηλε-εκπαίδευση τόσο για την πρωτοβάθμια όσο και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (νηπιαγωγεία, δημοτικά, ολοήμερα σχολεία, γυμνάσια και λύκεια γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης), καθώς και όλες τις λοιπές εκπαιδευτικές δομές. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.

Συγκεκριμένα, γυμνάσια και λύκεια θα πραγματοποιούν τα μαθήματά τους εξ αποστάσεως, μέσω της γνωστής πλέον πλατφόρμας της Webex, κατά τις πρωινές ώρες: 8:30-14:10 για τα γυμνάσια και 8:00 - 13:40 για τα λύκεια.

Νηπιαγωγεία και δημοτικά θα πραγματοποιούν τηλε-εκπαίδευση κατά τις μεσημβρινές ώρες: 14:10 - 16:20 τα νηπιαγωγεία και 14:10 - 17:20 τα δημοτικά.

Επιπλέον, για τους μικρούς μαθητές και τις μικρές μαθήτριες αρχίζει από σήμερα εκ νέου η προβολή επεισοδίων εκπαιδευτικής τηλεόρασης από την ΕΡΤ2, για τους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τις 10:00 έως τις 12:00.

Σημειώνεται, επίσης, ότι σε αναστολή θα βρίσκονται οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, ενώ τα ΑΕΙ συνεχίζουν να λειτουργούν μέσω τηλε-εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στη λειτουργία των νοσοκομείων, των κλινικών, των ιατρείων και των διαγνωστικών κέντρων, συνεχίζουν να ισχύουν τα εξής:

Ένας (1) συνοδός / επισκέπτης ανά ασθενή

Τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου, πλην της διενέργειας ιατρικών πράξεων

Περιορισμός των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι 80% - Εξαιρούνται των περιορισμών τα ογκολογικά και επείγοντα περιστατικά, καθώς και τα ειδικά νοσοκομεία.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι παρατείνεται η αναστολή του επισκεπτηρίου στα Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Οι μεταφορές θα διενεργούνται με 65% πληρότητα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και 50% πληρότητα στα πλοία (55% εφόσον διαθέτουν καμπίνες). Στα ΙΧ και τα ταξί επιτρέπεται οδηγός και δύο επιβάτες (εξαιρουμένων ανηλίκων τέκνων και ατόμων που χρήζουν βοήθειας).

Σχετικά με τους χώρους λατρείας, η τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, γίνεται από θρησκευτικούς λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων. Σε θρησκευτικές τελετές όπως γάμοι, βαφτίσεις, κηδείες, μνημόσυνα, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού λειτουργού, του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού και έως εννέα ατόμων.

Αθλητισμός

Αναστολή της λειτουργίας και χρήσης οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:

Της λειτουργίας ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων αποκλειστικά και μόνο από ομάδες έως τριών (3) ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και χωρίς την παρουσία θεατών, προς τον σκοπό άθλησης μέσω ατομικών αθλημάτων.

Της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες χωρίς την παρουσία θεατών: α) των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα Superleague I, και ΙΙ, Basket league και Volleyleague ανδρών και γυναικών, καθώς και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς και β) των εθνικών ομάδων, ανδρών ή γυναικών, που έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στο συγκεκριμένο διάστημα.

Της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις χωρίς την παρουσία θεατών των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα της Α’ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναικών, υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών και χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών.

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των παραπάνω εξαιρέσεων είναι δυνατή μόνο εφόσον ακολουθείται υγειονομικό πρωτόκολλο που περιλαμβάνει υποχρεωτικό εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο των αθλητών για COVID-19 με τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια.

Της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων από όσους αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) για την κάλυψη των αναγκών προετοιμασίας τους για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του έτους 2021.

Της λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητηρίων για θεραπευτική άσκηση από άτομα με αναπηρίες, καθώς και από τους συνοδούς τους,

εφόσον α) έχει συνταγογραφηθεί η κολύμβηση ως μέθοδος θεραπείας και β) προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που επιτρέπει τη συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Τηλεργασία

Δημόσιες Υπηρεσίες

Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό και υποχρεωτική τηλεργασία στο 50% του προσωπικού

Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό

Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου

Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού

Ιδιωτικές επιχειρήσεις

Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό

Υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας όπου είναι εφικτό

Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό

Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού