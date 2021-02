Life

Αθηνά Οικονομάκου: έχω νιώσει απαξίωση από δασκάλες “κουλτούρας” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στα γεγονότα που έχουν συνταράξει τις τελευταίες εβδομάδες τον χώρο του θεάματος. Τι είπε για τον γιο της και την εγκυμοσύνη της.