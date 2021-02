Αθλητικά

ΝΒΑ: οι “Ήλιοι” έκαψαν… την μυθική εμφάνιση του Αντετοκούνμπο

Η συγκλονιστική εμφάνιση του Greek Freak δεν ήταν αρκετή για τα «Ελάφια».

Φοβερό ματς διεξήχθη στο Φοίνιξ όπου οι Σανς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη απέναντι στο Μιλγουόκι με 125-124 παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 16 πόντους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος αλλά και ο μοιραίος για τα «ελάφια» καθώς σημείωσε 47 πόντους (15/19 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 17/21 βολές), 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 38 λεπτά συμμετοχής, αλλά παράλληλα αστόχησε και στο τελευταίο σουτ του αγώνα, που θα έδινε στην ομάδα του τη νίκη.

Οι Ντέβιν Μπούκερ με 30 πόντους και Κρις Πολ με 28 πόντους ήταν οι κορυφαίοι των Σανς ενώ ο Κρις Μίντλετον (18 πόντοι) και Μπριν Φορμπς (17 πόντοι) ήταν αυτοί που βοήθησαν περισσότερο τον Αντετοκούνμπο.