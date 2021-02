Αθλητικά

Australian Open – Τσιτσιπάς: πήρε με ανατροπή τον “εμφύλιο”

Αναμέτρηση «θρίλερ» που κράτησε περισσότερες από 4,5 ώρες.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα που είχε διάρκεια 4 ώρες και 32 λεπτά, νίκησε με 6-7(5), 6-4, 6-1, 6-7(5), 6-4 τον Ελληνοαυστραλό Θανάση Κοκκινάκη (Νο 267), στη Rod Laver Arena, στη Μελβούρνη και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Australian open.

Ο 25χρονος Ελληνο-αυστραλός πήρε με τον ίδιο τρόπο (στο τάι μπρέικ) πρώτο και τέταρτο σετ, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι χρειάστηκαν 11 λεπτά για να ολοκληρώσουν οι δύο παίκτες το 10ο γκέιμ (5-5 ο Κοκκινάκης) του 4ου σετ.

Στους «32» της διοργάνωσης ο Ελληνας πρωταθλητής, ο οποίος έχασε και τα δύο σετ (1ο και 4ο) μετά από μεγάλη μάχη, θα αντιμετωπίσει τον 23χρονο Σουηδό Μίκαελ Ιμερ (Νο 95), ο οποίος επικράτησε του Ισπανού Κάρλος Αλκαράθ με 2-6, 6-4, 6-4, 7-6 (5).