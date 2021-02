Οικονομία

Κομισιόν: αισιόδοξες προβλέψεις για την ανάκαμψη της Οικονομίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπεται στις «χειμερινές οικονομικές προβλέψεις» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδικά για τη χώρα μας.

Της Μαρίας Αρώνη

Αισιόδοξες είναι οι «χειμερινές οικονομικές προβλέψεις» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάκαμψη στην ευρωπαϊκή οικονομία και στην Ελλάδα το 2021 και 2022, μετά από τη βαθιά ύφεση που έφερε το 2020. Οι προβλέψεις της Επιτροπής δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα υπό τον τίτλο «Ένας χειμώνας με προκλήσεις, αλλά στην άκρη του τούνελ υπάρχει φως».

H Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη της τάξεως του 3,8% στην ευρωζώνη, το 2021 και 2022, μετά από ύφεση 6,8 το 2020. Στην ΕΕ η ανάπτυξη προβλέπεται να φτάσει κατά μέσο όρο το 3,7% το 2021 και το 3,9% το 2022, μετά από ύφεση 6,3% το 2020.

Για την Ελλάδα, η Επιτροπή προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,5% το 2021 και κατά 5% το 2022, μετά από βαθιά ύφεση 10% το 2020.

Το 2020 η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομική ύφεση στην ΕΕ, μετά την Ισπανία (11%). Μετά την Ελλάδα (-10%), την υψηλότερη ύφεση κατέγραψαν η Μάλτα (-9%), η Κροατία (-8,9%), η Ιταλία (-8.8%) και η Γαλλία (-8,3%).

«Οι ευρωπαίοι ζουν δύσκολες στιγμές, παραμένουμε σε πανδημία, οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες είναι πολύ εμφανείς, ωστόσο υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ», δήλωσε ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, παρουσιάζοντας τις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις. Ο Ιταλός Επίτροπος εξέφρασε την πεποίθηση ότι καθώς θα προχωρούν οι εμβολιασμοί τους επόμενους μήνες, η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων θα επιτρέψει την ενίσχυση της ανάκαμψης την άνοιξη και το καλοκαίρι. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή οικονομία θα επιστρέψει στα προ-πανδηίας επίπεδα το 2022, δηλαδή νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν. Ωστόσο, η παραγωγή που χάθηκε το 2020 δεν θα αντισταθμιστεί τόσο γρήγορα, ούτε στον ίδιο ρυθμό σε όλες τις χώρες.

Σημειώνεται, ότι οι προβλέψεις της Επιτροπής υπόκεινται σε πολλαπλούς κινδύνους πο σχετίζονται με τις νέες μεταλλάξεις του κορονοϊού και την παγκόσμια επιδημιολογική κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, ο αντίκτυπος του Ταμείου Ανάκαμψης αναμένεται να δώσει ισχυρή ώθηση τα επόμενα χρόνια στις οικονομίες που επλήγησαν από την πανδημία και ο αντίκτυπος αυτός δεν έχει ενσωματωθεί στις σημερινές προβλέψεις της Επιτροπής.

H έκθεση της Επιτροπής για την Ελλάδα

"To AΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 2,3% το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το προηγούμενο, αντικατοπτρίζοντας το άνοιγμα της οικονομίας με την προσωρινή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Η ανάκαμψη το τρίτο τρίμηνο βασίστηκε κυρίως στην εγχώρια ζήτηση. Η οικονομική δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών μειώθηκε απότομα λόγω του αρνητικού αντίκτυπου της πανδημίας Covid19 στον τουρισμό. Ο κατασκευαστικός τομέας έδειξε κάποια ελαστικότητα. Μετά την επανεισαγωγή των περιοριστικών μέτρων το τέταρτο τρίμηνο του 2020, η αύξηση της παραγωγής προβλέπεται να γίνει αρνητική σε τριμηνιαία βάση. Συνολικά, εκτιμάται ότι το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 10% το 2020.

Τα περιοριστικά μέτρα αναμένεται να επιβαρύνουν την ανάκαμψη της Ελλάδας, με το πραγματικό ΑΕΠ να προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,5% το 2021 πριν αυξηθεί σε 5% το 2022. Η ανάκαμψη θα συνεχίσει να υποστηρίζεται κυρίως από την ιδιωτική κατανάλωση και στο σταδιακό άνοιγμα του λιανεμπορίου, στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και στον υποστηρικτικό καθορισμό της δημοσιονομικής πολιτικής στην οικονομία. Οι καθαρές εξαγωγές αναμένεται να συμβάλουν θετικά στην ανάπτυξη το 2021 και το 2022, ενώ η έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας αναμένεται να υποστηρίξει μόνο σταδιακά την επιστροφή των τουριστών στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις προβλέπεται και αυτές να ανακάμψουν, αλλά με πιο αργό ρυθμό.

Η ανεργία ανήλθε στο 16,7% τον Οκτώβριο του 2020, στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά, κάτι το οποίο δείχνει ότι η αγορά εργασίας παραμένει ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, η απασχόληση μειώθηκε κυρίως λόγω των χαμηλότερων μισθώσεων στον τουριστικό τομέα.

Μετά την πτώση του πληθωρισμού κατά 1,3% το 2020, το 2021 προβλέπεται να παραμείνει ελαφρώς αρνητικός πριν γίνει θετικός το 2022. Η αρνητική αύξηση των τιμών οφείλεται στην αναπάντεχη πτώση των τιμών στον τομέα των υπηρεσιών.

Οι οικονομικές προβλέψεις παραμένουν υπό μεγάλη αβεβαιότητα. Οι εξελίξεις σχετικά με την παγκόσμια κρίση υγείας και η διάθεση του εμβολίου θα είναι ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη του τουρισμού και την ταχύτητα της ανάκαμψης στον ιδιωτικό τομέα, μετά τη λήξη των κυβερνητικών μέτρων στήριξης. Εξάλλου, οι γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή και η μεταναστευτική κρίση προσθέτουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα στις προβλέψεις.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι οικονομικές προβλέψεις δεν λαμβάνουν υπόψη τις εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο μόλις τεθεί σε εφαρμογή θα μπορούσε να δώσει σημαντική ώθηση στην εγχώρια ζήτηση."