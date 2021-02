Πολιτική

Βαρβιτσιώτης: Αντιεξουσιαστές έκαναν επίθεση στο γραφείο του (εικόνες)

Στο “στόχαστρο” βρέθηκε το πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, στο Περιστέρι.

Επίθεση πραγματοποίησαν άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, στο Περιστέρι.

Οι άγνωστοι έγραψαν συνθήματα με μαύρη μπογιά, πέταξαν τρικάκια και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Με ανάρτησή του στο Twitter, o Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ανέφερε: «Για άλλη μία φορά το γραφείο μου γίνεται στόχος των γνωστών αγνώστων. Να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να με φοβίσουν. Το κράτος δικαίου και η δημοκρατία θα τους νικήσουν!»

Με αφορμή την επίθεση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης, δήλωσε: «Στόχος των τραμπούκων έγινε για άλλη μια φορά το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Έγραψαν συνθήματα στους τοίχους, πέταξαν τρικάκια. Αν νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα φοβίσουν τον ίδιο ή την Κυβέρνηση, κάνουν λάθος. Το μόνο που κάνουν με τις ενέργειές τους είναι να προκαλούν τους δημοκρατικούς πολίτες. Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία.»

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, έκανε λόγο για «μία ακόμη επίθεση κατά εκλεγμένου εκπροσώπου του ελληνικού λαού», που είναι «επίθεση στο Κράτος Δικαίου». «Ο πολιτικός κόσμος οφείλει να την καταδικάσει, όπως και κάθε αντίστοιχη επίθεση, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις», υπογράμμισε.