Υγεία - Περιβάλλον

Eμβόλιο Pfizer - Νέα έρευνα: Απόλυτα αποτελεσματικό στις μεταλλάξεις

Ελπιδοφόρα τα ευρήματα νέας μελέτης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Σε μια περίοδο που ο πλανήτης βρίσκεται στη δίνη των μεταλλάξεων κορωνοϊού, που δημιουργούν ένα ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας, λόγω της υψηλής μεταδοτικότητάς τους,

Το εμβόλιο της Pfizer θωρακίζει ενάντια στις μεταλλάξεις. Η προστασία επιτυγχάνεται, ειδικότερα, με τη χορήγηση και των δύο δόσεων, είναι το συμπέρασμα έρευνας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Το πόρισμα του Πανεπιστημίου έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η επιστημονική κοινότητα έχει επιδοθεί σε αγώνα δρόμου ώστε να διαπιστώσει την επίδραση των παραλλαγών του ιού στα εμβόλια.

Όσοι έλαβαν και τις δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer είχαν υψηλά επίπεδα Τ-λεμφοκυττάρων, ικανών να προστατεύσουν τόσο από τη βρετανική όσο και από τη νοτιοαφρικανική παραλλαγή. Η ανοσία που επιτεύχθηκε φάνηκε ικανή να προστατεύει για διάστημα μηνών τους εμβολιασθέντες απέναντι στον ιό.

Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι αντισώματα που παρήχθησαν από το εμβόλιο της Pfizer θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν και να εξουδετερώσουν ιούς που φέρουν μερικές από τις μεταλλάξεις, σε μικρότερο ωστόσο βαθμό από τον επιθυμητό.

Δεν εξετάστηκαν, όμως τα Τ-λεμφοκύτταρα, τα οποία εξουδετερώνουν τα μολυσμένα με ιό κύτταρα και υποστηρίζουν την παραγωγή αντισωμάτων.