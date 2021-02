Αθλητικά

Η Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Βαυαροί ισοφάρισαν το ρεκόρ-ορόσημο της Μπαρτσελόνα.

Το ρεκόρ-ορόσημο της Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρντιόλα, με την κατάκτηση έξι τίτλων μέσα σε μία αγωνιστική περίοδο (2009/2010), ισοφάρισε το βράδυ της Πέμπτης η Μπάγερν Μονάχου, στο Κατάρ, με τη νίκη της στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων επί της Τίγκρες με 1-0.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ έγραψε… Ιστορία στο “Education City Stadium” της Αλ Ραγιάν, καθώς με την κατάκτηση του συγκεκριμένου τροπαίου έφτασε τα έξι στην περίοδο 2020/2021.

Είχαν προηγηθεί το νταμπλ Γερμανίας της περασμένης περιόδου, το Champions League τον περασμένο Αύγουστο και τα Super Cup Ευρώπης και Γερμανίας αντίστοιχα. Μία “μυθική” χρονιά για τους Βαυαρούς, που ολοκληρώθηκε με τον ιδανικότερο τρόπο στο Κατάρ.

Απέναντι στην “πρωτάρα” Τίγκρες, η οποία είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του Champions League Βορείου Αμερικής και στην πρώτη μεταξύ τους μονομαχία ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, η Μπάγερν σκόραρε στο 59ο λεπτό με τον Γάλλο διεθνή αμυντικό, Μπενζαμέν Παβάρ και κατάφερε να μην απειληθεί στη συνέχεια από τους Μεξικανούς.

Να σημειωθεί ότι ήταν ο δεύτερος τίτλος σε Παγκόσμιο Συλλόγων για την κορυφαία ομάδα της Γερμανίας, μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 2013.