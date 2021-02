Κοινωνία

ΟΑΣΑ: ψηφιακή φόρτιση και μη προσωποποιημένης κάρτας

Πλέον και η μη προσωποποιημένες κάρτες Athenacard θα μπορούν να φορτίζονται ψηφιακά.

Στην "ψηφιακή εποχή" πέρασε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών μέσα από τη νέα αναβαθμισμένη και εκσυγχρονισμένη ιστοσελίδα του.

Μέσω της ιστοσελίδας www.oasa.gr ο Οργανισμός δίνει τη δυνατότητα στο επιβατικό κοινό όχι μόνο να βρίσκει τα δρομολόγια αλλά και να επαναφορτίζει online τις προσωποποιημένες κάρτες Μάλιστα, εντός του επόμενου διμήνου θα παρέχεται η υπηρεσία αυτή και στους κατόχους ανώνυμων καρτών.

Η νέα ιστοσελίδα του Οργανισμού σχεδιάστηκε με στόχο να διευκολύνει την αναζήτηση κάθε απαραίτητης πληροφορίας για τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας, τα εισιτήρια, τα δρομολόγια σε πραγματικό χρόνο αλλά και τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Ταυτόχρονα παρέχει και τα απαραίτητα εργαλεία υποστήριξης των ΑμΕΑ για την πλοήγησή τους σε αυτή.

Είναι λειτουργική, σύγχρονη, με εύκολη πλοήγηση από όλες τις συσκευές (υπολογιστές, τάμπλετ, κινητά) και συγκεντρώνει σε μία ιστοσελίδα τις μέχρι τώρα διακριτές διαδικτυακές υπηρεσίες Τηλεματικής και Athenacard.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν πλέον εύκολα να ενημερωθούν σχετικά με το ηλεκτρονικό εισιτήριο (σημεία έκδοσης, επαναφόρτισης , συχνές ερωτήσεις, τιμές, tips) και μπορούν να κάνουν χρήση των διαθέσιμων ψηφιακών χαρτών για την εύρεση του πλησιέστερου σημείου διάθεσης εισιτηρίων καθώς και να εκδώσουν την προσωποποιημένη τους κάρτα ή να πραγματοποιήσουν αγορά για να την επαναφορτίσουν. Μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα της Athenacard καθώς και να ενημερωθούν για όλα τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν για να τη χρησιμοποιήσουν. Έμφαση, σύμφωνα με τους υπεύθυνους του ΟΑΣΑ, δόθηκε και στην ενημέρωση για το συγκοινωνιακό δίκτυο της Αθήνας, με την ενότητα Δρομολόγια, με πληροφόρηση για σταθμούς μετεπιβίβασης, ειδικές γραμμές (express, 24 ωρης λειτουργίας, νυχτερινές), δρομολόγια των λεωφορειακών γραμμών και των γραμμών τρόλεϊ.

Ξεχωριστή ενότητα δημιουργήθηκε και για τους επισκέπτες της Αθήνας. Εδώ δόθηκε έμφαση τόσο στα προϊόντα ηλεκτρονικού εισιτηρίου που μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη μετακίνησή τους με τα ΜΜΜ στην Αθήνα όσο και στην ολοκληρωμένη εικόνα του δικτύου αστικών συγκοινωνιών (δρομολόγια, σημεία ενδιαφέροντος που μπορεί να επισκεφθεί με τα ΜΜΜ, γραμμές αεροδρομίου κ.α.).

Τέλος, υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό που πρέπει να γνωρίζουν και να τηρούν οι επιβάτες για την ασφαλή μετακίνηση τους με τα ΜΜΜ.

Οnline πωλήσεις

Οι online πωλήσεις του Οργανισμού πραγματοποιούνται πλέον μέσω της νέας ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ και την εφαρμογή Athe.ena Card. Για την ολοκλήρωση των online αγορών απαιτείται προσωποποιημένη κάρτα Athena Card και πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Ο χρήστης μέσω του online συστήματος μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε από τα προϊόντα που διατίθενται από τον Οργανισμό. Τα προϊόντα μηνιαίας χρονικής διάρκειας κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό άνω του 70% επί των συνολικών Online πωλήσεων (μηνιαίο προϊόν κανονικής τιμής 65% και 9% το αντίστοιχο μειωμένης τιμής).

Δυνατότητα φόρτισης ανώνυμων καρτών από την νέα ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ και τα κινητά τηλέφωνα με τεχνολογία NFC

Η δυνατότητα φόρτισης καρτών από την ιστοσελίδα και από κινητά τηλέφωνα με τεχνολογία NFC που είναι σήμερα διαθέσιμη για τους κατόχους προσωποποιημένων καρτών, θα είναι διαθέσιμη και για τους κατόχους ανώνυμων καρτών από τον Απρίλιο 2021, για όλα τα εισιτήρια κανονικής τιμής ή/και χρηματικό ποσό έως 50 ευρώ, τα οποία θα τους επιτρέπουν την πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς ανά πάσα στιγμή χωρίς να αναζητούν σημεία πώλησης και μετρητά.